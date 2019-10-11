الامارات | ورشة لطالبات القاسمية في إعادة تدوير الملابس القديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لطالبات القاسمية في إعادة تدوير الملابس القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسبت طالبات الجامعة القاسمية مهارات وطرقاً حديثة لتجديد وإعادة استخدام الملابس القديمة، والاستفادة منها، وجعلها عصرية وبشكل جديد تماماً، وتعلمن مهارات وأشكال تحويل الثياب والملبوسات، وجعلها أكثر استخداماً في أغراض أخرى بدلاً من إتلافها وإلقائها.

جاء ذلك خلال ورشة إعادة استخدام الملابس القديمة، التي نظمتها عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية، بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، في إطار تلاقي الجهود المشتركة لإكساب الطالبات المهارات والمعارف الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستفادة من الملابس القديمة وتدويرها في أشياء نافعة.

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وتلقت الطالبات خلال الورشة شروحاً في آليات الاستفادة من كل الملابس، وأهمية الوعي بالسلامة البيئية لأفراد المجتمع،

إضافة إلى قيامهن بتجارب حية للاستفادة من قطع الملبوسات التي استهلكت، أو التي لم تعد مواكبة للعصر بتدويرها في أفكار غير تقليدية وبسيطة.

ومارسن من خلال ورشة العمل تحديث الملابس القديمة، من خلال إعادة تدويرها في أشياء مهمة، ليس شرطاً أن تكون ملابس أيضاً، وهذا يجعلها تصبح ذات مظهر رائع، مثل إعادة تدويرها، كالأزرار وأيضا ياقة القميص، وإجراء عدد من التعديلات الضرورية على الملابس وتحويلها للاستخدام في أغراض منزلية أخرى، سواء في صنع الوسائد أو في التنظيف أو في الإكسسوارات وغيرها.