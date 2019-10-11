الامارات | حضور لافت بمعرض الجمال الكوري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت بمعرض الجمال الكوري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «رابطة التجارة الدولية الكورية» (KITA)، بالتعاون مع مقاطعة «كانغنام» الكورية، معرض الجمال الكوري 2019 «كانغام بريميوم ميدي أند بيوتي 2019» بفندق الحبتور بالاس في دبي.

ويمثل المعرض التجاري دعوة إلى المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الخبرات الكورية في قطاع التجميل والزينة والعناية الصحية، والتعرّف إلى فرص الأعمال المتنوعة في كوريا الجنوبية، باعتبار الإمارات من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكوريا في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد المعرض حضوراً لافتاً لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال بارزين من البلدين، فضلاً عن مشاركة أكثر من 17 عيادة طبية تجميلية وشركات تصنيعية متخصصة في الجمال من كوريا الجنوبية.

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وقال رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، جي هيون كيم: «نحن سعداء بتنظيم أحد أكثر معارض الجمال الكوري نجاحاً في دبي، توسّع علامات الجمال الكورية نطاق حضورها بالإمارات في ظل النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات التي تتيح للشركات الكورية منصة مثالية للنمو، إن قطاع مستحضرات التجميل والعناية بالصحة يزدهر في الإمارات، ما يجعل الدولة من أسرع الأسواق نمواً لمستحضرات التجميل على مستوى العالم، ولطالما شهدنا نمواً إيجابياً في سوق منتجات الجمال والعناية الشخصية في الإمارات».

وتابع: «تحظى منتجات العناية بالبشرة الكورية بشعبية واسعة هنا، فكوريا لديها هوس بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ونحن نتشارك في ذلك مع الإمارات، ويأتي تنظيمنا للحدث في إطار جهودنا لاستقطاب شركاء محليين وعالميين، وتوفير أسواق إقليمية أخرى للمنتجات الصحية الكورية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الإمارات».

وأضاف: «يعد معرض (إكسبو 2020 دبي) فرصة مهمة لجمهورية كوريا لمشاركة رؤيتها مع زواره والمشاركين فيه من جميع دول العالم، ونحرص على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في جميع القطاعات الحيوية، لاسيما في ظل الاهتمام المتبادل من شعبي البلدين، الذي شهد خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة في عدد الزوار من كلا الجانبين».