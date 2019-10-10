"الوطن" تختبر معلومات رئيس "القومي للمرأة" المؤقتة.. والنتيجة "امتياز"

عقب تأدية مهامها كرئيس للمجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للفتاة، حيث نجحت الشابة العشرينية شيماء علي في متابعة سير العمل، بدلا من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أجرت "الوطن" اختبارا لها مكون من 5 أسئلة عن معلومات حول "القومي للمرأة"، اجتازته بامتياز.

فيما يلي أسئلة اختبار رئيس المجلس القومي للمرأة المؤقتة، وإجاباتها عليها:

من هى رئيس المجلس الحالي؟ وما أبرز المعلومات عنها؟

دكتورة مايا مرسي، التي ساهمت في عدة مبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة العربية، وتدعم الوضع الاقتصادي للمرأة، مع العمل على منحها قروض صغيرة، ولها مساهمات في مشروع قانون ميراث المرأة.

ما هو رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى؟

15115

اذكرِ واحدا من التشريعات المقترحة التي قدمها المجلس؟

تقديم مشروع قانون ضد التحرش الجنسي، الذي ساهم في تغليظ العقوبة على المتحرش، وحماية الفتيات من العنف الجسدي واللفظى.

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ما هى أبرز حملات التوعية التي أطلقها المجلس؟

حملات طرق الأبواب، التي تستهدف توعية السيدات بحقوقهن وواجتهن، بالإضافة إلى الاهتمام بمبادرة "16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة.

ما هى أهم المشكلات المُقدمة لـ"القومي للمرأة" وفقا للبيانات الصحفية والتصريحات الإعلامية؟

تأتي للمجلس عدة شكاوى متعلقة بالنفقات سواء للمطلقة أو للأطفال، ثم الأشكال المتباينة من العنف ضد المرأة.

يشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كرمت الشابة العشرينية شيماء علي ابنة محافظة القليوبية، خلال تولي الأخيرة مهمة رئاسة المجلس لمدة يوم واحد بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

وانطلقت اليوم مراسم تنصيب الشابة شيماء علي، من محافظة القليوبية، بمنصب رئيس المجلس القومي لمدة يوم واحد، بدلا من الدكتورة مايا مرسي، الرئيس الفعلي للمجلس، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

استقبلت "مرسي" الشابة العشرينية منذ وصولها إلى المجلس، ثم سلمتها منصبها الحالي، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة، التي تساعد الفتيات على اتخاذ القرارات والمساهمة في تمكين المرأة.