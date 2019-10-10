أعراض الدوسنتاريا.. الأسباب والعلاج

الزحار أو الدوسنتاريا هو إسهال دموي، أي نوبة إسهال تحتوي فيها البراز المفكوك أو المائي على دم أحمر مرئي.

غالبًا ما تحدث الدوسنتاريا بسبب أنواع الشيغيلة (الزحار العصوي) أو التحسس العضلي (الزحار الأميبي)، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

أعراض الدوسنتاريا

تتراوح أعراض الدوسنتاريا ما بين خفيفة إلى حادة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على نوعية الصرف الصحي في المناطق التي انتشرت فيها العدوى.

في البلدان المتقدمة، تميل علامات وأعراض الدوسنتاريا إلى أن تكون أكثر اعتدالا من البلدان النامية أو المناطق المدارية.

تشمل الأعراض الخفيفة

عصارة طفيفة في المعدة

التشنج

إسهال

تظهر هذه الأعراض عادة من يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة، ويسترد المريض عافيته خلال أسبوع.

يصاب بعض الأشخاص أيضًا بعدم تحمل اللاكتوز، والذي قد يستمر لفترة طويلة وأحيانًا سنوات.

أعراض الدوسنتاريا العصوية

تميل الأعراض إلى الظهور خلال يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة.

عادة ما يكون هناك ألم خفيف وإسهال في المعدة، ولكن لا يوجد دم أو مخاط في البراز. قد يكون الإسهال متكررًا.

الأعراض الأقل شيوعًا

الدم أو المخاط في البراز

آلام شديدة في البطن

حمى

غثيان

قيء

في كثير من الأحيان، تكون الأعراض خفيفة لدرجة أن زيارة الطبيب غير مطلوبة، ويتم حل المشكلة في غضون بضعة أيام.

أعراض الدوسنتاريا الأميبية

وجع بطن

حمى وقشعريرة

استفراغ وغثيان

الإسهال المائي، والذي قد يحتوي على دم أو مخاط أو صديد

ألم من البراز

إعياء

الإمساك المتقطع

إذا نفذ الأميبا من خلال جدار الأمعاء، فإنها يمكن أن تنتشر في مجرى الدم وتصيب الأعضاء الأخرى.

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قرحة يمكن أن تتطور. هذه قد تنزف، مما تسبب في الدم في البراز.

قد تستمر الأعراض لعدة أسابيع.

قد تستمر الأميبات في العيش داخل العائل البشري بعد ظهور الأعراض. ثم، قد تتكرر الأعراض عندما يكون الجهاز المناعي للشخص أضعف.

أسباب الدوسنتاريا

حددت منظمة الصحة العالمية نوعين رئيسيين من الدوسنتاريا.

الزحار العصوي أو داء الشيغيلات

سوء النظافة هو المصدر الرئيسي. يمكن أن ينتشر مرض الشيغيلة أيضًا بسبب الطعام الملوث.

في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، يعد هذا النوع الأكثر شيوعًا من الزحار لدى الأشخاص الذين لم يزروا المناطق الاستوائية قبل فترة وجيزة من الإصابة.

الزحار الأميبي أو الأميبا

ويتسبب هذا النوع عن طريق التحلل النسجي (E. histolytica)، الأميبا.

مجموعة الأميبا معًا تشكيل كيس، وهذه الخراجات تخرج من الجسم في براز بشري.

في مناطق سوء الصرف الصحي، يمكن أن تتسبب الأميبا في تلوث الطعام والماء وإصابة البشر، حيث يمكنها البقاء لفترات طويلة خارج الجسم.

يمكنها أيضًا التعلق بأيدي الناس بعد استخدام الحمام. ممارسة النظافة الجيدة تقلل من خطر انتشار العدوى.

إنها أكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية، ولكنها تحدث أحيانًا في أجزاء من المناطق الريفية في كندا.

أسباب أخرى

الأسباب الأخرى تشمل عدوى الدودة الطفيلية، تهيج كيميائي، أو عدوى فيروسية.

علاج الدوسنتاريا

سوف تكشف نتائج المختبر ما إذا كانت العدوى ناتجة عن عدوى Shigella أو Entamoeba histolyca.

أي مريض مصاب بالإسهال أو القيء يجب أن يشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

إذا لم يتمكن من الشرب، أو إذا كان الإسهال والقيء غزيرًا، فقد يكون من الضروري استبدال السوائل عن طريق الوريد.

علاج الزحار العصوي المعتدل

الزحار العصوي المعتدل، وهو النوع الشائع في البلدان المتقدمة التي تتمتع بالصرف الصحي الجيد، سوف يتحلل عادة دون علاج.

ومع ذلك، يجب على المريض شرب الكثير من السوائل.

في الحالات الأكثر شدة، تتوفر أدوية المضادات الحيوية.

علاج الزحار الأميبي

تستخدم أدوية مبيد الأميال لعلاج إنتامويبا هيستوليكا. سيضمن ذلك عدم بقاء الأميبا داخل الجسم بعد انتهاء الأعراض.

وغالبا ما يستخدم فلاجيل، أو ميترونيدازول، لعلاج الزحار. يعالج كل من البكتيريا والطفيليات.

إذا كانت نتائج المختبر غير واضحة، فقد يتم إعطاء المريض مجموعة من الأدوية المضادة للمضادات الحيوية والأميبيكية، وهذا يتوقف على مدى حدة الأعراض.