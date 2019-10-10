في عزاء طلعت زكريا.. رحلة الطفلة عزة للتصوير مع أحمد فهمي: "نفسي أقوله بحبك"

وسط تزاحم الأهالي في منطقة المهندسين، وتحديدا في شارع الحجاز حيث يقام عزاء الراحل طلعت زكريا، في مسجد الحامدية الشاذلية، وقفت طفلة صغيرة ملتصقة بإحدى الأبواب الحديدية للمسجد، تفحص بأعينها حركات الفنان أحمد فهمي، آملة التقاط صورة تذكارية معه.

مع بداية مراسم العزاء، وقفت الطفلة عزة كريم، صاحبة الـ11 عاما، برفقة والدتها وأشقائها الصغار، محاولة التصوير مع الفنان أحمد فهمي، لتجري عليه حينما يخرج لاستقبال المعزين، لكن محاولاتها تنتهي بالفشل لتحاول من جديد.

"بحبه أوي وبتفرج على كل أفلامه.. دمه خفيف وبحسه متواضع"، بهذه الكلمات بررت الطفلة الصغيرة وقوفها أمام مسجد الحامدية الشاذلية: "نفسي أشوفه عشان أقوله بحبك أوي".

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ربما كانت تلك المحاولة لها ما يبررها، خاصة وأن الطفلة الصغيرة خاضت محاولات كثيرة سعت بها للظهور على شاشة التلفزيون حبا في الوسط الفني، حتى وصل بها الأمر للتقديم لمكاتب الإعلانات، تقول والدتها: "قدمتلها في مكاتب كتيرة عشان تطلع في التلفزيون".

ويقام الآن عزاء طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية، الذي توفى الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.