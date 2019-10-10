السيسي كان في استقبالها مع زوجها الملك.. الملكة رانيا في سطور

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم العاهل الأردنى، الملك عبدالله، وقرينته الملكة رانيا العبدالله، لدى وصولهما إلى مطار القاهرة.

وكعادتها، خطفت ملكة الأردن قلوب الجميع بإطلالاتها وأعمالها الخيرية، ومن أشهر أقوالها "النهج الحديث هو أن نتحدّث بالموضوع، أن نخرجه إلى السطح بدلاً من دفنه تحت البساط".

ويرصد "هُن"، أبرز محطات حياتها.

معلومات عن الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله

رانيا فيصل صدقي الياسين، ولدت في 31 أغسطس من العام 1970 في الكويت، والداها من أصل فلسطيني.

درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم عادت في العام 1991 إلى عمان حيث انتقل والداها ايضا بعد حرب الخليج.

كانت تعمل في قسم التسويق في شركة Apple Inc.

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أنجبت بعد زواجها 4 أبناء هم: الأمير حسين، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى والأمير هاشم.

عملت الملكة رانيا العبدالله على إصلاح التعليم، وحاربت من أجل تحسين المرافق المدرسية وجعل التدريب على اللغة الإنجليزية إلزاميّاً.

أنشأت الملكة رانيا العبد الله العديد من دور محو الأمية وذلك من أجل العمل على نشر التعليم والعلم بين الناس.

أشرفت الملكة رانيا بشكل مباشر على نقل حمولة جوية من الإمدادات الإغاثية المقدمة من منظمة اليونيسيف إلى منطقة مظفر أباد في باكستان وذلك كان في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع عام 2005.

أنشأت الملكة رانيا أول متحف تفاعلي خاص بالأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية وهو يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية تقوم بتوفير التعليم طويل الأمد للأطفال وعائلاتهم، حيث كان افتتاح المتحف في عام 2007 وهو متوفر به أكثر من 150 معروضة خاصة ومصممة من الأساس للأطفال حتى سن 14 عامًا.