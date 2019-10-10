تمرد ركاب سفينة سياحية.. والسبب: رحلتهم تحولت لجحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

نظم ركاب سفينة سياحية فاخرة تمردا على متن السفينة بعدما تحولت رحلتهم التي كلفت كلا منهم 3500 جنيه استرليني من رحلة ممتعة "لنوع من الجحيم".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن برنامج الرحلة، ضم توقفات في فرنسا وأمستردام والنرويج وأيسلندا لكن الرحلة سادتها الفوضى وبدأ الركاب يرددون هتافات مثل "أخرجونا من هذه السفينة" بعدما أسقطت السفينة غالبية المحطات الموجودة على البرنامج وتركتهم يتناولون أطعمة غير ملائمة.

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كما طالب ركاب السفينة النرويجية باستعادة أموالهم وانتابتهم حالة من الغضب الشديد بعدما عرضت عليهم الشركة المالكة للسفينة تقديم دعوات لقضاء عطلات بديلة في المستقبل.

وكانت السفينة قد غادرت ساوثهامبتون بانجلترا في 27 سبتمبر لكنها لم تتمكن من الرسو في لوهافر أو امستردام بسبب الرياح القوية.

وقال بعض الركاب إن السفينة رست في النهاية ببلدة نرويجية نائية مغلقة أمام السياح ثم تحركت لجرنويك قرب جلاسجو باسكتلندا ولم يتم التوجه لأيسلندا مما فجر ثورة الركاب بعدما حرمت من الرسو هناك مما أدى لتحركها نحو بلفاست ليقضي الركاب ثلاثة أيام في عرض البحر.