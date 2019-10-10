من انستقرام.... عبايات حرير لإطلالة راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - عبايات الحرير واحدة من التصميمات المميزة التي تبحث عنها الصبايا، هذه الخامة المخملية التي تضيف لمسة من الأنوثة والترف لمظهرنا، تُعتبر الأفضل والأكثر طلبًا، وكثيرًا ما تكون موجودة بتصميمات مختلفة وأنيقة، بموقع تبادل الصور على انستقرام.

وقد اخترنا لكِ اليوم أجدد وأفضل العبايات الحرير من انستقرام.

عبايه أنيقة من الساتان الحريري مع خامة الفيلفت

عبايه أنيقة من الساتان الحريري مع خامة الفيلفت





لفتنا هذا الموديل الجذاب من Qabeela Biz، للعبايه من الساتان المخملي بدرجات الروز الناعمة، مع التصميم المفتوح للقفطان المفتوح بخامة الفيلفت لتنسيق مميز، واطلالة متكاملة، ومناسبة كذلك للموسم القادم، مناسبة وعملية لكل الصبايا.





ألوان جذابة للعبايه من الساتان الحريري لاطلالة لافتة

ألوان جذابة للعبايه من الساتان الحريري لاطلالة لافتة



ظهرت بعض التصميمات بألوان متداخلة مع درجة الأسود للعبايات الساتان، والتي تمنحكِ اطلالة مختلفة ومميزة، كهذه العبايه من Marvy Line باللون الأسود مع الياقة والأكمام باللون الأزرق، مناسبة لاطلالات المساء مع حذاء وكلتش لامع، أو بلمسة من الاكسسوارات الكريستالية.

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عبايات أنيقة مع أكمام الساتان الواسعة

عبايات أنيقة مع أكمام الساتان الواسعة





يمكنكِ اعتماد العبايات بلمسة الساتان الحريري بطريقة غير تقليدية، كالعبايه من Dowa Abaya، التي تعتمد على أكمام الساتان المنفوشة والواسعة للعبايه، وتصميم من الخامات المزركشة بالخطوط المائلة لباقي العبايه للمسة مختلفة، ومن الممكن أن تنسقي معها في هذه الحالة، لفة حجاب مميزة من الساتان الحريري تتماشى مع الأكمام.





عبايات ساتان مطرزة

عبايات ساتان مطرزة





التطريزات على العبايات الساتان الحريري ربما يحتاج حرفية عالية، لأنّ التعامل مع هذه الخامة عادةً ما يكون حساسًا جدًّا، ولكنّ التطريزات المميزة سوف تضيف لمسات أنيقة للعبايه، كهذا الموديل من aabcollection، للتطريزات على الكتف من الأزرار والاكسسوارات البارزة، مناسبة لكِ لاطلالة نهارية للصبيّة الثلاثينية.

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