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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - صيحات موضة كثيرة ومتنوعة شاهدناها ضمن مجموعات موسم خريف 2019، قدمتها دور الأزياء والاكسسوارات العالمية، منها العصري ومنها الرسمي ومنها المبتكر، وقد اعتمدت الإنفلونسر والفاشينيستا العربيات، صيحات الموضة هذه بأساليب لافتة في مختلف المناسبات، وقد جمعنا بالصور اليوم أجمل هذه الاطلالات لتستوحي منها أفكار أزياء خريفية متنوعة، وتتألقي بدوركِ في مختلف مناسباتكِ في هذا الموسم، وإليكِ بعض الأفكار.
علا فرحات في اطلالة خريفية باللون البيج
درجات اللون البيج والكاميل، أبرز صيحات الموضة هذا الخريف، وقد شاهدنا علا فرحات مؤخرًا في اطلالة لافتة وعصرية من هذا اللوك، وكانت عبارة عن تنورة قصيرة كلوش، نسقت معها سويتر فضفاضة وجزمة كاحل من المخمل، وحقيبة باللون الأسود بتصميم عصري.
العنود بدر في فستان ماكسي باللون البنفسجي
العنود بدر تعتمد دائمًا اطلالات أنيقة وعصرية، ومؤخرًا وخلال أسبوع ميلانو للموضة، شاهدناها في عدد من التنسيقات الخريفية اللافتة، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها درجات لونية غنية، وكانت عبارة عن فستان ماكسي باللون البنفسجي من ماكس مارا MaxMara، زينت خصره بحزام باللون البيج مع معطف باللون الأحمر، وشنطة يد من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.
نور عريضة في تنسيق خريفي أنيق
نور عريضة نسقت مؤخرًا عددًا من الاطلالات الخريفية المميزة، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه فستانًا قصيرًا بنقشة الكارو، مع وشاح باللون البيج الغني وحزام على الخصر باللون البني، مرصع بمسامير معدنية ذهبية، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من الجلد، وجزمة عالية باللون الأسود.
أفكار أزياء خريفية من الإنفلونسر والفاشينيستا العربيات، شاهديها بالصور واستوحي منها أجمل الأفكار لتتألقي في مختلف المناسبات هذا الموسم.
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