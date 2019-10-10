خلال 24 ساعة.. فتيات مصر يتقلدن المناصب العليا: "أحلى يوم في حياتنا"

بمناسبة "اليوم العالمي للفتاة" اتجهت الكثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى تقدير دور الفتاة في العمل، فعملت على تقليد البارزات منهن المناصب المختلفة لمدة 24 ساعة، إيمانًا واعتزازًا بالدور المحوري المهم الذي يقُمن به.

"سمر".. في رئاسة تحرير جريدة الوطن

لأول مرة منذ بدء عملها بالصحافة، تتولى الصحفية الواعدة سمر صالح، المحررة بقسم "المتابعة الإخبارية" بالموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن"، منصباً قيادياً كبيراً، حيث فوجئت برئيس تحرير الجريدة الكاتب الصحفى محمود مسلم يبلغها باختيارها لتولي منصب رئيس التحرير، خلال يوم أمس، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، التي تشارك فيها بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية، احتفالاً بـ"اليوم العالمي للفتاة".

وعن التجربة الجديدة، قالت سمر إنها "مختلفة، فقد عملت بالصحافة منذ 5 سنوات، ولم يسبق لي أن مارست دوراً قيادياً، لكن قيادات الجريدة ساعدوني في التدرب على مهام رئيس التحرير، قبل البدء في العمل"، وأضافت: "لم يخطر ببالي يوما أن أتولى رئاسة التحرير".

ومن مجلس التحرير لاجتماع الصفحة الأولى إلى جوار مدير التحرير أحمد الخطيب ومنه للتنفيذ ومباشرة كافة التفاصيل، وهنا تفاجأت الصحفية سمر بتوكيل رئيس التحرير محمود مسلم لها مَهَمة اختيار "مانشيت الصفحة الأولى"، داهمها التوتر قليلًا قبل أنَّ يتدخل رئيس التحرير مطمئنًا إياها بعبارات التحفيز والتشجيع، التي تحولت إلى نقاش جاد حول طبيعة "المانشيت" وطريقة اختياره.

وبالفعل نجحت "سمر" في تجربتها الصحفية الجديدة، انهالت عليها الأفكار واحدة تلو الأخرى، وفي لحظة استقرت على عنوان في مخيلتها، ليخرج بالفعل "مانشيت" جريدة "الوطن" غدًا من اختيارها.

"شيماء".. تترأس القومي للمرأة

المجلس القومى للمرأة، من بين المؤسسات التى طبقت المبادرة، حيث أسند منصب رئيس المجلس لطالبة بالصف الثالث في قسم الإعلام بآداب بنها.

قالت شيماء علي، الطالبة المختارة، إنها سعدت باختيارها لتولى المنصب ضمن الاحتفال بـ"اليوم العالمى للفتاة"، وترأست، اجتماعات لجان المجلس، واستمعت للاقتراحات والشكاوى، مؤكدة أن "الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، حسّستتنى إنى رئيسة بجد، وده إدانى ثقة فى نفسى".

وفي ختام فترة ترؤسها لـ"القومي للمرأة"، ترأست الشابة شيماء علي، رئيس المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، اجتماع أعضاء الأمانة العامة مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الفعلية.

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الاجتماع استمر لمدة تجاوزت النصف ساعة، بحضور مجموعة من الصحفيين ووسائل الاجتماع، تضمن الحديث عن حملات طرق الأبواب، وآخرها انطلقت منذ 7 أيام التي حملت اسم "بلدي أمانة"، التي تضمنت عمل 1700 فرد تابعين للمجلس.

وكرمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشابة العشرينية شيماء خلال توليها مهمة رئاسة المجلس لمدة يوم واحد بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

"ريهام".. وزيرة التخطيط

اختارت وزارة التخطيط، الفتاة ريهام صابر، 18 عاما، طالبة بكلية الزراعة جامعة بنها، لحمل الحقيبة الوزارية، أمس، وقالت ريهام في حديثها لـ"الوطن"، إن الوزيرة استضافتها فى مكتبها، ودعتها لممارسة كامل مهامها، مضيفة: "قدمت أفكاراً كثيرة تهم المرأة والفتاة".

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، باليوم العالمي للفتاة الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة.

"نيرمين".. وزيرة التضامن الاجتماعي

نيرمين محمد، ٢٠ عاماً، طالبة جامعية، تولت منصب وزيرة التضامن الاجتماعى، وتقول إنها سعيدة بممارسة مهام المنصب، ولو لعدة ساعات فقط، خاصة أنها ناقشت مع الوزيرة المبادرات التى تقدمها "التضامن" للمرأة المصرية، وقدمت أفكاراً لدعم فتيات القرى.

ووقع الاختيار على نيرمين عن طريق هيئة بلان إنترناشيونال إيجبت لمنصب وزيرة التضامن في الاحتفال بيوم الفتاة العالمي لمدة يوم، إنها شاركت في إحدى الجمعيات التابعة للتضامن، معربة عن سعادتها بالدور، الذي تقوم به الوزيرة في المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، باليوم العالمي للفتاة الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة.

ويشهد الاحتفال الذي يقام بمقر ديوان الوزارة في العجوزة بمناسبة اختتام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، عددًا واسعًا من المشاركين في مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، من وزراء وممثلي الجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والمهتمين.