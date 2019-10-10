دراسة: من لا يتبعون نظاما غذائيا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

أكدت دراسة حديثة، أجريت في جامعة ماكوايري بمدينة سيدني، أن الأشخاص الذين لا يتبعون نظاما غذائيا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، في حين أن الأشخاص، الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيا أقل عرضة للقلق والاكتئاب.

يقول باحثون أستراليون، إن اتباع نظام غذائي صحي، يسهم في تحسين المزاج والتقليل من أعراض القلق والاكتئاب.

وأجريت الدراسة على 76 طالباً جامعياً تتراوح أعمارهم بين 17 و 35 عاماً، اعتادوا على تناول أطعمة معالجة تحتوي على السكريات والدهون المشبعة.

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وتبين أن هؤلاء الأشخاص عانوا من الحزن الشديد، وافتقروا لمشاعر السعادة والحافز لإنجاز مهام أساسية في حياتهم.

وفي مرحلة لاحقة من الدراسة، جرت إضافة عناصر غذائية أخرى إلى حمية نصف الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، مثل الفاكهة والخضروات، والأسماك، وزيت الزيتون، إضافة إلى تخفيض نسبة الأطعمة المعالجة، في حين لم يخضع النصف الآخر لأي تغييرات في نظامهم الغذائي.

وفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، فإنه بعد ثلاثة أسابيع من بدء المرحلة الثانية من الدراسة، أظهر الأشخاص الذين خضعوا لتغييرات في نظامهم الغذائي تحسناً كبيراً من ناحية المزاج، والمشاعر الإيجابية، وانخفضت لديهم المشاعر السلبية وأعراض القلق مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لأي تغييرات في نظامهم الغذائي الفقير.