سلمى رشيد في صورة جديدة مع مولودها الأول: "حبيبي يانس"

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي تحتضن مولودها الأول "يانس".

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وعلقت رشيد على الصورة قائلة: "مع حبيبي يانس، الحمد لله".

سلمى رشيد هي فنانة مغربية، شاركت في برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدل" في نسخته الثانية، الذي كان يعرض على قناة إم بي سي 1، وأطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا".

ودخلت الفنانة المنافسات في مرحلة الأداء وحازت على الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم وبالإجماع، وواصلت تألقها في جميع مراحل البرنامج، ونظًرا لقوة صوتها وندرته وحضورها الطاغي على خشبة المسرح، ولأدائها لكل أنواع الغناء، المصري واللبناني والخليجي والمغربي رغم صغر سنها، جعلت كل من يسمع صوتها يشهد لها بمستقبل زاهر في الغناء.

آمن الفنان راغب علامة بموهبتها من أول لحظة، مروراً بضيوف حلقات البرنامج الذين هم كذلك أشادوا بصوتها كديانا حداد، ومحمد منير الذي وصف صوتها بالـ"ثوري"، وانتهاء بفنانين عظام لهم مكانتهم في عالم الغناء الذين أعجبوا بجمال صوتها وكاريزمتها الطاغية كالفنانة أصالة التي قالت بأن سلمى رشيد على هيئة فنانة وأنها أحببتها وأحبت تكوينها.