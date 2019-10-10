في يوم عزائه.. شقيقة هنا الزاهد تخاطب روح طلعت زكريا: "مكنتش عارفة إني بحبك أوي كده"

عبرت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد عن حزنها وافتقادها للممثل الراحل طلعت زكريا، رغم انفصاله عن والدتها عقب زواج دام لـ15 عاما، وذلك قبل ساعات من انعقاد مراسم عزائه، اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وقالت "الزاهد"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجران": "أنا ماكنتش عارفة إني بحبك أوي كده، هو أنا إزاي مش هشوفك تاني، أنت على طول كنت بتتعب بس كنت بترجعلنا تاني"، مضيفة: "أنا عمري ما هنساك وهفضل على طول فكرة الإنسان إللي رباني، وعاش معايا ١٥ سنة وبيعاملني زي بنته بالظبط".

وتابعت: "أنا حتى كنت بنسي إني مش بنتك، أنت هتفضل أبويا طول عمري، أنا بحبك.. وداعا يا من أهدتني الأبوة، وداعا يا أحن الناس".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع رثاء الشقيقتين، وسط مئات الآلاف من عبارات التعزية.

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يذكر أن الراحل دفن فى الإسكندرية ظهر أمس بعد الصلاة عليه بمسجد العمري بمسقط رأسه بحي العطارين، وحضر الجنازة كل من أحمد رزق وأشرف زكي وغادة إبراهيم وإلهام شاهين ووفاء عامر.

يقام عزاء طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث وقف نجله الأكبر عمر لتلقي واجب العزاء، وتواجدت إيمي طلعت زكريا وهنا الزاهد في عزاء السيدات بجوار والدتها وإخوتها البنات.

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.