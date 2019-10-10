من "البوسطة" إلى الاجتماعات.. رحلة "شيماء" مع رئاسة "القومي للمرأة" خلال يوم واحد

برنامج واضح ومُحدد، يحاكي بِدقة تفاصيل "يوم العمل المعتاد" لرئيس المجلس القومي للمرأة، نفذته الشابة العشرينية "شيماء علي" اليوم، خلال توليها الرئاسة لمدة يوم واحد، عقب اختيارها من مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة.

"هن" رصد تفاصيل رحلة "شيماء" أثناء ترؤسها "القومي للمرأة"، عبر المحطات التالية:

الإطلاع على البوسطة

عقب دقائق من توليها الرئاسة، بدأت ذات الـ20 ربيعا في الإطلاع على "البوسطة" والأوراق المرسلة من مختلف الجهات.

متابعة سير العمل

بمجرد انتهائها مع تفقد "البوسطة"، أجرت "علي" جولة تفقدية في المؤسسة، للإطلاع على سير العمل، متجهة نحو مكتب "الاقتراحات والشكاوي".

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اجتماع مع "الاقتراحات والشكاوى"

لمدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة، عقدت الفتاة اجتماعا مع أعضاء مكتب الاقتراحات والشكاوى، للاستماع إلى أبرز شكاوى السيدات، على رأسها الحصول على النفقة الخاصة بهن، وأبنائهن.

رئيس" القومي للمرأة" المؤقتة، تساءلت على وسائل مساعدة المتقدمات الشكاوي، لتتقلى إجابة من موظفي المكتب، بأنهم وفروا محاميا متطوعا من المجلس، بالإضافة إلى توجيهها بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على رأسها تحرير محضر.

اجتماع مجلس الأمناء

في ختام فترة ترؤسها لـ"القومي للمرأة"، ترأست الشابة شيماء علي، رئيس المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، اجتماع أعضاء الأمانة العامة مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الفعلية.

الاجتماع استمر لمدة تجاوزت النصف ساعة، بحضور مجموعة من الصحفيين ووسائل الاجتماع، تضمن الحديث عن حملات طرق الأبواب، وآخرها انطلقت منذ 7 أيام التي حملت اسم "بلدي أمانة"، التي تضمنت عمل 1700 فرد تابعين للمجلس.