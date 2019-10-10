بعد انتحار الفتاة الزرقاء.. الحكومة الإيرانية تسمح للسيدات بحضور مباريات كرة القدم

ستحضر مشجعات كرة القدم الإيرانية المباريات، لأول مرة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي المنتخب الإيراني بمنافسهم الكمبودي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وصرحت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، يوم الإثنين، بأن المباراة "ستشهد حدثا لافتا، وهو حضور السيدات الإيرانيات للمرة الأولى بعد السماح لهن بذلك، وكان من قبل غير مسموح لهن لبعض الاعتبارات الخاصة"، وهذا بحسب موقع الـCNN.

وبحسب المدير التنفيذي لتطوير وصيانة الأماكن الرياضية، حسن كريمي، تأكد اتخاذ التدابير اللازمة لحضور السيدات مباراة إيران وكمبوديا في استاد "آزادي".

وأضاف كريمي، في تصريحات لـ"إرنا"، أن 3500 تذكرة لأربعة أماكن مُخصصة للسيدات قد تم بيعها، وأنه "من الممكن زيادة العدد أيضًا".

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وأشارت "إرنا" إلى أن الإيرانيات مسموح لهن بحضور مباريات فرق الرجال، في كرة الطائرة وكرة السلة، بعكس الحظر الذي كان مفروضًا عليهن بشأن حضور مباريات كرة القدم.

وسابقًا قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "جياني إنفانتينو"، إن طهران أكدت اعتزامها السماح للنساء بحضور المباراة، ورأى ذلك أمرًا مهمًا جدًا لم يحدث منذ 40 عامًا في إيران.

وجاءت تصريحات إنفانتينو بعد تصاعد الانتقادات ضد إيران، بعد واقعة انتحار الفتاة الزرقاء أو المُشجعة الإيرانية، "سحر خدياري" في 11 سبتمبر الماضي، اعتراضًا على اعتقالها جراء حضورها مباراة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، واجهت "خدياري" قبل انتحارها اتهامات بارتكاب خطيئة علنية، وعدم ارتداء الحجاب، عقب القبض عليها مُتنكرة في زي رجل لدى محاولتها حضور مباراة فريقها المفضل "استقلال طهران" في مارس الماضي.