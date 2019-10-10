صور.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير جديدة: "أنا الآثار التي أبقاها الزمان"

خضعت زينب فياض، ابنه الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت عددًا من صورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، والتي كشفت عن جمالها ورقتها، بعدسة المصور" smalens".

وظهرت زينب خلال الجلسة مرتدية فستان باللون الأحمر، طويل وذات أكمام، من تصميم نورة عبدالله، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها بأنامل خبيرة التجميل "ليلى".

وأرفقت تعليقًا على الصور قائلةً: "أنا التاريخ في عقلهم، أنا الآثار التي أبقاها الزمان، حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان، قول أعجبني".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالتها وحصدت الصور مايقرب من 10 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "سبحان الله باين عليك الحزن مافي طعم للفرحة، الجمال الجمال، الله يحفظك لعيلتك ياقمر، شبه هيفاء وهبي جدًا".

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قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي

قصة هيفاء وهبي بدأت مع ابنتها منذ 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح لها قديم، كان ذلك في العام 1993، لا تجمعهما صورا كثيرة، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

كثير من التفاصيل مرت منذ هذا الحين، البداية بزواج هيفاء وهبي من ابن عمتها ناصر فياض، وسافرت بصحبته إلى إحدى دول إفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن "زينب" الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي، بدأت وهي في عمرها الصغير تلقي عروضا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، تلقت عرضا للتمثيل في أغنية جورج وسوف "كلام الناس"، وكليب آخر لعاصي الحلاني "يا ميما".

خطفت الأضواء نظر هيفاء وهبي حينها، فقررت أن تتجه صوبها، خيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال "الموديلنج"، اختارت هيفاء الأضواء، هربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.

التنازل عن حضانة زينب

سنوات عدة أخذتها هيفاء كي تتمكن من الطلاق، وكي تحصل على ما ترغب به، دفعت ثمن ذلك كبيرا، فكان عليها أن توقع على أوراق التنازل عن حضانة ابنتها وعن حقوقها فيها، ولم تكن تعلم بحسب روايتها أن التوقيع على تلك الأوراق يشمل عدم رؤية ابنتها مطلقا.

كانت أول الأنباء عن زواج هيفاء وهبي من قبل وبأن لديها أبنة بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال الجنوب، والتي فازت فيها باللقب بالفعل، ولكنه سحب منها بعدها مباشرة، بسبب أن هيفاء وهبي كانت متزوجة ولديها ابنة من الزواج السابق، ومن هنا انتشرت أنباء عن ابنتها وزوجها.