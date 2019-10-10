صورة.. إيمي طلعت زكريا تودع والدها بـ"كاريكاتير الملاك": "سلام"

بصورة كاريكاتيرية ودعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، والدها الفنان الذي توفي أول أمس، حيث غيرت صورة الغلاف الخاص بها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفقت إيمي، بالصورة التي نشرتها لوالدها، تعليقا منه في هيئة الملاك "سلام".

إيمي طلعت زكريا تتحدث عن لحظة خروج جثمان والدها

تحدثت الإعلامية إيمي طلعت زكريا عن لحظة حمل شقيقها لجثمان والدها، خلال جنازته، وشاركت ذلك بصورة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة التي نشرتها شقيقها حاملا النعش وكتبت في تعليقها عليها، "عن اللحظه اللي بشوف قدامي فيها أخويا شايل أبويا إحساس عمره ما يتوصف بكلام".

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وأكملت داعية لأبيها الفنان الراحل طلعت زكريا، "الصورة دي بألف معنى بتلخص كل الكلام اللهم أبدله بدارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله، كله خير من عندك يارب، الصبر".

وفاة طلعت زكريا

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أول أمس، إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.