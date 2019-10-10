"ريهام" وزيرة التخطيط لمدة 24 ساعة: حققت حلم الطفولة

اختارت وزارة التخطيط، الفتاة ريهام صابر، 18 عاما، طالبة بكلية الزراعة جامعة بنها، في اليوم العالمي للفتاة أن تشغل وزيرة التخطيط بالوزارة لمدة يوما كاملا.

وقالت ريهام، لـ"الوطن"، إنها سعيدة جدا بكونها احتلت هذا المنصب، وتحقيق حلمها التي كان يراودها منذ الصغر.

وأضافت، عندما توجهت الفتاة لوزارة التخطيط، استضافتها وزيرة التخطيط في مكتبها، وجعلها تقوم بمهام عملها، لمدة يوم كاملا.

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وتابعت، قدمت أفكارا عديدة تهم المرأة والفتاة، من شأنها تحقق وتقدم الدعم للفتيات، موضحة أنها شاركت في جمعيات التنمية والمحلية، وتحت رعاية شركة انترناشيونال بلان استطاعت أن تكون ضمن الفتيات القيادية.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، باليوم العالمي للفتاة الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة.

وأُطلق اليوم العالمي الأول للفتاة في عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندي وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعي عن التحديات الخاصة التي تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك.

وانضمت العديد من البلدان إلى الحركة في عمل متضافر لإظهار الدعم للفتيات في 11 أكتوبر من كل عام، ويبقى الهدف الأساسي هو التركيز على جعل الحياة غير المرئية للفتيات – بكل ما تتضمنه من محن وقوة – ظاهرة وواضحة للجميع لإلهام المسؤولية والمشاركة الاجتماعية للعمل من أجل تعزيز حقوق الفتيات، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للفتاة أصبح الآن أساسا لكسب التأييد المجتمعي من خلال الأنشطة التي يشارك فيها الأفراد والمنظمات والحكومات.