الامارات | 5 فوائد مدهشة للقيلولة..تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد مدهشة للقيلولة..تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية، التي لا تتجاوز نصف ساعة، توفر للمرء الكثير من الفوائد ومنها:

- الشعور بسعادة أكبر: بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يتم إعادة شحن طاقته.

- زيادة التركيز: تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء وتجنب الحوادث.

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- زيادة قوة المخ: أثبت باحثون في جامعة سارلاند أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل بنسبة 500%.

- المزيد من الابداع: أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الابداع تكون أكثر نشاطا بعد القيلولة.

- صحة القلب: أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص الذي يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%.