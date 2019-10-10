الغناء يساعد على إفراز هرمونات السعادة والحب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال فولفجانج بوسينجر إن الغناء يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مهم للتنفس من ناحية ويحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى.

وأوضح أخصائي العلاج بالموسيقى أن الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمداد الجسم بالأوكسجين، كما أنه يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين" وهرمون الحب "أوكسيتوسين".

وأضاف بوسينجر أن الغناء يحقق أفضل تأثير له عند الغناء بشكل جماعي كما هو الحال في الكورال مثلا.