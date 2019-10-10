محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
قال فولفجانج بوسينجر إن الغناء يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مهم للتنفس من ناحية ويحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى.
وأوضح أخصائي العلاج بالموسيقى أن الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمداد الجسم بالأوكسجين، كما أنه يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين" وهرمون الحب "أوكسيتوسين".
وأضاف بوسينجر أن الغناء يحقق أفضل تأثير له عند الغناء بشكل جماعي كما هو الحال في الكورال مثلا.
كانت هذه تفاصيل خبر الغناء يساعد على إفراز هرمونات السعادة والحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.