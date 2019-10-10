لاعبو منتخب تونس يواجهون اتهامات بسرقة أحذية من متجر بأستراليا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه لاعبو منتخب تونس لكرة القدم المصغرة، اتهامات بسرقة أحذية رياضية من متجر لبيع التجهيزات والأدوات الرياضية في مدينة وست بيرث بأستراليا.

قناة “News 7” الأسترالية، بثت تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة بأحد محلات بيع التجهيزات الرياضية بأستراليا، ظهر فيها عدد من لاعبي المنتخب التونسي يرتدون سترات تحمل اسم تونس.

وبحسب “روسيا اليوم” فوفقا لما صرح به صاحب المحل للقناة الأسترالية، فإن أشخاصا يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخبها لكرة القدم المصغرة، قاموا بسرقة 9 أزواج من أحذية رياضية تبلغ قيمتها الإجمالية 13 ألف دولار.

مسئول بالمنتخب التونسي قال: إن لا علم له بهذه الحادثة ورفض تقديم أي تصريح للقناة التلفزيونية.

صاحب المحل قال: إنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل أن يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد تدخل الشرطة.

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لاعبو المنتخب أكدوا أنهم كانوا بصدد تجربة الأحذية قبل اقتنائها لتتم مواجهتهم بالشريط المسجل الذي يثبت حادثة السرقة، فردوا بأن المدرب هو الذي سيتولى السداد عوضا عنهم.

اللاعب عمر نصري قال: إن ما بثّته القناة كذب وافتراء، وإن كل ما في الأمر أن اللاعبين تجولوا في المتجر وقاموا بتجربة الأحذية لا سرقتها، في انتظار أن يدفع ثمنها رئيس البعثة الذي أعلمنا مسبقا بالمبلغ الذي يمكن أن نشتري به.

اللاعب أضاف: اللاعب الذي صوّروه خارجا قام مسئولو المتجر بدعوته للخروج وتصويره، ونظرا لعدم تمكنه من اللغة الأسترالية فقد ظهر الأمر على ما هو عليه.. موضحا أن الشرطة الأسترالية لم توجه أي اتهامات للفريق، وأن ما حدث كان سوء تفاهم، ولم يقم أي لاعب بسلوك مسيء، وغادر اللاعبون على متن حافلة.

الاتحاد التونسي لكرة القدم المصغرة، أوضح أنه تدخل وقام بكل اللازم لغلق الموضوع وتوضيحه للسلطات الأمنية وصاحب المتجر والدفاع عن اللاعبين.

يذكر أن المنتخب التونسي اختتم مشاركته بالخسارة 7-0 أمام المكسيك في الدور ثمن النهائي لكأس العالم المصغرة 2019، والتي تستضيفها مدينة بيرث الأسترالية حتى 11 أكتوبر الجاري بمشاركة 32 منتخبا.