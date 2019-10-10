كلمات مؤثرة من إيمي طلعت زكريا عن جنازة والدها: أخويا شايل أبويا.. إحساس ميتوصفش

تحدثت الإعلامية إيمي طلعت زكريا عن لحظة حمل شقيقها لجثمان والدها، خلال جنازته، وشاركت ذلك بصورة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة التي نشرتها شقيقها حاملا النعش وكتبت في تعليقها عليها، "عن اللحظه اللي بشوف قدامي فيها أخويا شايل أبويا إحساس عمره ما يتوصف بكلام".

وأكملت داعية لأبيها الفنان الراحل طلعت زكريا، "الصورة دي بألف معنى بتلخص كل الكلام اللهم أبدله بدارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله، كله خير من عندك يارب، الصبر".

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وفاة طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.