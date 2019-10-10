ترأست "القومي للمرأة" لمدة يوم.. "شيماء" تتحدث عن تجربتها: زادت ثقتي في نفسي

أمام بوابات مقر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وقفت الدكتورة مايا مرسي ببدلة رسمية مزينة بشعار "تاء مربوطة" فضي اللون، في تمام الساعة التاسعة صباح أمس، لاستقبال الشابة شيماء علي، التي تقلدت منصب رئيس المجلس، مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة.

مسؤوليات عدة وقعت على عاتق الشابة العشرينية شيماء التي لا تزال طالبة في الصف الثالث بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة بنها، والتي بدأت بتفقد لجنة المقترحات والشكاوى، وعقد اجتماعات مع مجلس الأمناء، معربة خلال حديثها لـ"الوطن" عن مدى سعادتها بخوض هذه التجربة قائلة: "النهاردة يوم مميز في حياتي، مايا مرسي حستتني إني رئيسة المجلس بجد، وده أداني ثقة في نفسي".

في بادئ الأمر شعرت شيماء برهبة لوجود أعداد كبيرة من الأشخاص في انتظارها، ولكن "مايا" هدأتها، وعززت ثقتها بنفسها: "مايا مرسي شخصية جميلة جدًا وبادرت بإنها تخليني رئيسة فعلية للمجلس على مدار اليوم، قعدتني على مكتبها وخلتني أدير اجتماع مجلس الأمناء، تجربة أفادتني وضفتلي حاجات كتير".

قبل رئاستها للمجلس من خلال "بلان إنترناشونال إيجبت"، بذلت "شيماء" جهدا واضحا في جهات تطوعية متباينة في محافظتها، منذ أن كانت في المرحلة الإعدادية وهي تشارك في العديد من الأنشطة والأعمال التطوعية، حيث حلمت منذ نعومة أظافرها أن يصبح لها شأن في المجتمع.

Advertisements

شيماء هي رئيسة اتحاد الطلبة بكليتها، وشاركت من قبل في العديد من حملات التوعية الي تهتم بالصحة الإنجابية بمحافظتها، كما أنها شاركت في العديد من الأنشطة الأخرى.

عقب انتهاء مهمتها كرئيس للمجلس، أجرت "الوطن" اختبارا لها، مكون من 5 أسئلة عن معلومات حول المجلس القومي للمرأة، اجتازته بامتياز، حيث أجابت على معلومات عن مايا مرسي، وتشريعات مقترحة من المجلس، ورقم الخط الساخن لـ"القومي للمرأة"، وأبرز حملات التوعية، وأهم المشكلات المُقدمة للمجلس.