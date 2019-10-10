لعشاق مواكبة الموضة.. إليك اتجاهات الألوان لربيع وصيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

استعدي لموسم جديد مشرق ينبض بالحيوية والأنوثة من خلال معرفة اتجاهات الألوان لربيع وصيف 2020 التي تتميز بالجرأة والاختلاف عن العام الماضي.

وتوفرت هذه الألوان في الفساتين والتنانير والبناطيل والقطع الفوقية، وكذلك الأحذية و الحقائب من المجموعات الرائعة التي سطع نجمها في أسابيع الموضة العالمية مثل نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

ويستعرض لكم الخليج 365 في السطور التالية الأحدث في عالم الأزياء والألوان، التي تم تحديدها من قبل معهد Pantone Color Institute في LFW و NYFW، و من على منصات عروض الأزياء العالمية.

1 - الذهبي

يتربع الذهبي على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع وصيف2020 ليمنح المرأة إطلالة رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة، وهو اللون الفاتن الذي يجذب الانتباه دائمًا هذا الموسم. واستخدم المصممون هذا اللون بقوة وجراءة هذا الموسم، فهو لا يقتصر فقد على الأوشحة أو الإكسسوارات - لقد ظهر كامل في شكل فساتين طويلة وسترات طويلة.

2- الأحمر الناري Fiery Red

أصبح اللون الأحمر الناري جزءًا أساسيًا هذا الموسم، ليضفي على منصات الموضة لمسة ساحرة بها جرأة.

ويمكنك ارتدائه خلال السهرات الليلية، ويفضل تنسيقه مع ألوان هادئة خالية من أي تطريزات أو نقوش، أو مع بنطلون من الساتان المزين بالريش وبلوزة من ماركيز الميدا، تجنبا للمبالغة.

وتشبه درجة لون الأحمر الناري قليلا لون الـFlame Scarlet المزين بالريش والقصات المنتفخة، الذي سيطر مؤخرًا على فترة التسعينيات.

3- البرتقالي الناري Flame Orange و الـ Orange Peel

يعتبر هذا اللون من أكثر الألوان إشراقا وجرأة مستوحى من غروب الشمس. ولهذا اختارها المصممون ليكون أحد ألوان المدرج صيف 2020 التي ستكون رائعة لفترة المساء.

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وقدم Christopher Kane مجموعة رائعة من هذا اللون، بفساتين برتقالية قصيرة مزينة بألواح PVC الشفافة، و متداخل مع اللون الأرجواني والأزرق، والتي أكدت بالفعل تأثير غروب الشمس.

4 - درجة لون نبتة الزعفران Saffron

ظهر لون الزعفران هو ظلال صفراء من العنبر تحمل اسم واحدة من أغلى التوابل أو النباتات. إنه لون جذاب يناسب للغاية صاحبات البشرة الداكنة. من الألوان الدافئة و المرحة.

وجاء في تصميمات الفساتين ذات الثنيات المتدرجة في Saffron ، ويمكن تنسيقة مع اللونين البني و الأبيض.

5- درجات البني أو Cinnamon Stick

هذا اللون الدافئ شق طريقه بسهولة في اتجاهات الألوان في ربيع 2020. ويعتبر مزيج من اللون البني بلمسات قليلة من اللون الأحمر، مما يجعله محايد للغاية. واعتمد ألكساندر وانج، هذا اللون في السترات من الثياب الضخمة التي ارتدت فوق قطع الملابس البراقة في مظهر فريد من نوعه كما ظهر في الفساتين الطويلة.

6- Rose Brown

روز براون هو لون بورجوندي مهزوز يعطينا الراحة والاسترخاء. وكان شائعًا بشكل خاص بالنسبة للفساتين الرسمية هذا الموسم. في Sies Marjan، على سبيل المثال تم استخدامه لفستان بسيط بطول الكاحل، في حين أن الفساتين الجميلة في Richard Malone بدت أيضًا فاخرة وأنيقة بعد إدخال لون Rose Brown عليها.

كما خرجت Halpern عن المألوف، باستخدام خرز Rose Brown اللامع لتحويل بدلة البنطلون بالكامل إلى ملابس أنيقة.

7- الإرجواني Beetroot Purple و Grape Compote

لا يدرك الكثير من الناس مدى سطوع لون الشمندر أو الفوشيه على منصات الموضة العالمية، فهو واحدة من أكثر اتجاهات الألوان في صيف 2020 التي لا تُنسى. في Erdem، كان اللون المفضل لفساتين الزينة المزينة بكشكش. كان ظلاً أساسياً لنسيج مطبوع بأزهار صغيرة جميلة في Yellow Iris.

8- لافندر Lovely Lavender

ظهر اللافندر في ألوان منصات الموضة للعام الماضي، لكن ظهر أيضا أكثر قوة في لربيع وصيف 2020 لاعتماد بعض المصممين عليه، وكان لدى ناتاشا زينكو مجموعة كبيرة جدًا من الملابس الرسمية بلون اللافندر المغطاة بطبعة زهور بيضاء وعدد قليل من الزخارف، كما أن عارضات الأزياء في Preen ارتدن فساتين أنيقة إلى حد ما إذا لم يكن ذلك بسبب طبيعتها الشفافة بل بسبب لونها اللافندر.