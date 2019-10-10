في يوم الصحة النفسية.. كيف تكتشف مرض الطفل النفسي وطرق التعامل معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يصاب الأطفال بالأمراض النفسية في مرحلة معينة من عمره، خاصة في فترة المراهقة، والتي تكون في سن 10-19 سنة، بسبب بعض أنواع التمرد التي يواجهونها في المدرسة، أو وجود مشكلات في المنزل، أو ضعف في تكوين شخصية الطفل، وعدم متابعة الآباء لأولادهم خاصة في تلك الوقت.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، إليك بعض النصائح التي تساعدك على اكتشاف إذ كان طفلك يعاني من مرض نفسي، وكيفية التعامل معه.

ذكر دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ"الخليج 365"، بعض العلامات التي تبين إن كان طفلك يعاني من مرض نفسي، فلا يوجد اختلاف بين الأمراض النفسي الذين يعانون الكبار منها، مثل الاكتئاب، والهلاوس، والانفصام.

من أهم العلامات التي يجب على الآباء اتباعها هي:

1- مراقبة سلوك الطفل خاصة بين زملائه في المدرسة.

2- التصرف الاجتماعي الذي يقوم فيه، وحبه للآخرين.

3- عدم الرغبة في الانضمام لأصدقائه وتقضية وقات ممتعة برفقتهم.

4- حدوث اضطرابات في الأكل والنوم بطريقة ملحوظة.

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وأوضح "فرويز" كيفية التعامل مع طفلك للتخطي من تلك الأزمة، فيها يلي:

1- عدم التحدث بشكل عاطفي أمام طفلك حتى لا يشعر بالخجل.

2- التعامل بالشكل الطبيعي ومحاولة في مساعدته لتخطي تلك المرحلة الصعبة.

3- مساعدته في تكوين علاقات جديدة، ولكن المحاولة في مراقبته بالشكل المطلوب دون أن يسبب له أي حرج.

وكشف "فرويز" كيفية معالجة الأطفال من المرض النفسي، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الجلسات النفسية: من خلال التحدث والعلاج السلوكي، حيث يتعلم الطفل عن مشكلته وكيفية التعامل معها واكتساب مهارات للتعامل مع مشاعره بصورة صحية.

- الأدوية: بعض مجموعات الأدوية قد يرشحها الطبيب حسب الحالة مثل: مضادات الاكتئاب، المنشطات العصبية، مضادات القلق، أو مضادات الفصام.

- العديد من الحالات تستفيد بشكل جيد من مزج العلاج معًا، ويحدد ذلك الطبيب من خلال دراسة الحالة مع الأخذ في الاعتبار الأعراض الجانبية والفوائد في كل حالة .