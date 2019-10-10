كيت ميدلتون تختار ملابس من توقيع أفخر العلامات وبأسعار رخيصة!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - اطلالات رائعة أخذت تعتمدها كيت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا، تجمع فيها بين الأسلوب المترف الذي يليق بالملكات والأميرات، والأسلوب الشبابي العصري، ومؤخرًا وفي إحدى الزيارات الرسمية شاهدناها وقد اعتمدت تنسيقًا خريفًّا أنيقًا، ومواكبًا للموضة باللونين الزيتي والعنابي، وقد بدت فيه متألقة، لا سيما وأنّ الاطلالة ناسبتها وناسبت قوامها، وإليكِ التفاصيل.



لوك أنيق نسقته كيت ميدلتون باللونين الأخضر والزيتي

اطلالة خريفية أنيقة نسقتها كيت ميدلتون مؤخراً



اللونين الزيتي والعنابي من الدرجات الخريفية الرائجة جدًّا هذا الموسم، وقد نسقتهما كيت ميدلتون Kate Midlleton مؤخرًا بأسلوب أنيق وشبابي، حيث إنها اختارت بنطلونًا بقصة أرجل واسعة باللون الزيتي، مع سويتشر ناعمة باللون العنابي، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ مريح من الجلد، وشنطة يد أنيقة من شانيل Chanel حجمها صغير، ولها مقبض علوي باللون النحاسي.

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وقد نجحت كيت ميدلتون Kate Middleton في هذه الاطلالة في الجمع بين الملابس الرخيصة، حيث إنّ سعر التوب التي ارتدتها والبنطلون لم يتجاوزا الـ 150 دولارًا، مع الماركات الفاخرة مثل شنطة اليد المميزة التي اختارتها من شانيل، وقد بدا اللوك أنيقًا وعصريًّا ومواكبًا لأحدث صيحات الموضة.



كيت ميدلتون Kate Middleton أيقونة من أيقونات الموضة، وما يميز اطلالاتها أنها تجمع بين النمط الفاخر والأسلوب الشبابي المواكب للموضة، استوحي منها أجمل الاطلالات.