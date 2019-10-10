أجمل صيحات الإكسسوارات 2020 من أسبوع باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - في أسبوع الموضة الباريسي لموسم ربيع وصيف 2020، برزت العديد من صيحات الاكسسوارات المميزة والتي تمنحك إطلالة جذابة وغير تقليدية. وقدمت الماركات موديلات اكسسوارات غريبة وصيحات جديدة يمكنك تطبيقها لتتفردي بإطلالة استثنائية في الموسم القادم.



القلادات الكبيرة

Balmain



صيحة مميزة وجريئة من أسبوع الموضة الباريسي وهي القلادات بالحجم الكبير.

وقد برزت هذه الصيحة في عرض أزياء بالمان Balmain، حيث القلادات بالتصميم الدائري بالحجم الكبير.

كما قدمت ماركة لويفي Loewe القلادة الكبيرة باللون الأبيض والتي تنسدل منها عقود متداخلة بتصميم لافت للأنظار.



الأساور العريضة



أيضاً برزت العديد من موديلات الأساور، وخاصة الأساور العريضة وبالحجم الكبير.

قدمت دار بالمان أساور كبيرة بتصميم مستدير وبألوان جذابة تتناغم مع القلادات.

كذلك ظهرت الأساور المعدنية العريضة باللونين الذهبي والفضي في أكثر من عرض مثل أساور كلوي Chloe، إيلي صعب Elie Saab، وهيرمس Hermes.



طوق الرقبة

Balmain



من الصيحات المفضلة لكثير من النساء، وخاصةً صاحبات العنق الطويل، وهي طوق الرقبة أو الـChoker.

قدمت ماركة بالمان قلادة الرقبة الزجاجية بتصميم جذاب يناسب المساء والسهرات.

وقدمت الماركة طوق الرقبة الأسود بتصميم عريض ومزين بكرة معدنية من الأمام.



الأقراط الطويلة



تعد الأقراط الطويلة من الصيحات المفضلة لأغلب النساء، وقد ظهرت بتصاميم متنوعة لعام 2020.

قدمت ماركة ايزابيل مارنت أقراط طويلة بصيحة الشراشيب فضلاً عن الأقراط الحلقية بالحجم الكبير.

وبتصميم البالون وبألوان نابضة بالحيوية، قدمت ماركة نينا ريتشي Nina Ricci أقراط ملونة ولافتة للأنظار.

كما برزت الأقراط الحلقية الكبيرة Hoops في عرض أزياء بالمان وعرض أزياء ايلي صعب.



الأقراط غير المتماثلة

صيحات الإكسسوارات 2020



وقدمت بعض الماركات أقراط غير متماثلة، وهي من الصيحات الرائجة في السنوات الأخيرة.

برزت هذه الصيحة في عرض أزياء بالمان، وكذلك في عرض أزياء أوف وايت باللون الأبيض، فضلاً عن الأقراط الذهبية غير المتماثلة خلال عرض أزياء فالنتينو Valentino.

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