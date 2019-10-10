تسريحات شعر ترند هذا الموسم لا تغيّبيها عن خياراتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - تحمل إلينا خشبات عروض الأزياء العالمية التي تقدّمها العواصم الأربعة نيويورك ولندن وميلانو وباريس، أحدث الصيحات في كل المجالات وليس فقط في الأزياء. ولموسم خريف وشتاء 2019-2020، وضعت أمامنا إطلالات العارضات لائحة غنيّة بصيحات تسريحات الشعر التي يمكنك أن تستوحي منها التسريحة التي تناسبك وتناسب إطلالاتك.



كانت الاتجاهات لهذا الموسم متطرّفة وجريئة حتى في التسريحات التقليدية مثل ذيل الحصان، كانت هناك لمسات غريبة ومبتكرة.



1. الفرق الأوسط

الفرق الأوسط



من التسريحات التي لفتت نظرنا في عروض خريف وشتاء 2019-2020 تلك التي جعلت الشعر مقسوماً إلى قسمين متساووين مع خط وسطي، وهي صيحة مستوحاة من حقبة السبعينيات. وقد تمّ اعتماد هذه التسريحة في عروض كثيرة، على شعر مجعّد أو أملس، أو حتى مع الشعر المزيّن بـ الضفائر المجدولة.



2. الغرّة الجانبية العريضة

الغرّة الجانبية العريضة



تقتضي هذه التسريحة بتقسيم الشعر إلى جزئين غير متساووين فتأتي الغرّة العريضة لتغطّي جزءاً من الجبين. تمنحك هذه التسريحة لمسة شبابية إذ تعيدك إلى مراحل الدراسة وإطلالات التلميذات في المدارس. طُبّقت هذه التسريحة على شعر أملس وشعر مجعّد وشعر مبلّل أيضاً.



3. ذيل الحصان المنخفض

ذيل الحصان المنخفض



تعتبر تسريحة ذيل الحصان من الصيحات التي لا ترتبط بمكان ولا بزمان، فهي تُعتمد في كل الأوقات والمناسبات وتناسب جميع النساء على اختلاف أذواقهن. وقد أبدع مزيّنو الشعر في تنفيذ هذه التسريحة بأساليب متجدّدة منها ذيل الحصان المرتفع والذي يتوسّط أعلى الرأس، وذيل الحصان المعقود في كعكة، وذيل الحصان المنخفض بأسلوب عفوية وناعم وهي الصيحة الأبرز لهذا الموسم.

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4. تموّجات رومنسية

تموّجات رومنسية



الخصلات المموّجة تسريحة تعكس أنوثة الإطلالة وتزيد من رقّة الملامح، وتُعيدنا إلى أجواء الريترو الساحرة. ورغم أنها تحتاج إلى دقّة في تنفيذها، تبدو هذه التسريحة عفوية وبسيطة. تليق هذه التسريحة بـ الإطلالات الرسمية والكلاسيكية أكثر من الإطلالات الكاجوال، ويمكنك اعتمادها على كامل الشعر، بحيث تزيّن الخصلات المموّجة كامل الرأس، كما يمكنك اعتمادها فقط على الغرّة الجانبية مع شعر أملس.



5. الضفائر الطفولية

الضفائر الطفولية



حملت إلينا عروض خريف وشتاء 2019-2020 الكثير من الصيحات التي ستزيد من فخامة إطلالاتنا ورقيّها، وفي الوقت نفسه لم تنسَ أن تمنحنا لمسة طفولية وحيويّة. فإلى جانب الأزياء الفخمة التي ستعنون حضورك في الموسم المقبل، ستأتي تسريحة شعر الضفائر على اختلاف أساليبها لتُحدث نوعاً من التناقض الجذاب في إطلالتك. يمكنك أن تقسمي شعرك إلى قسمين متساووين وتعتمدي تسريحة القطّة Pussy Cat أو أن تختاري تسريحة الشعر المجدول في عقدتين متساويتين.

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