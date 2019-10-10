ماسكات مجربة لترطيب البشرة الجافة في 30 دقيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - تتعرض البشرة الجافة للكثير من المشاكل، مثل الشعور بالحكة، وظهور الحبوب والبقع، وبعض الالتهابات واحمرار الوجه، والناتجة عن قلة إفراز الدهون بهذه المنطقة، لهذا اخترنا لكِ ماسكات طبيعية تمنحكِ ترطيبًا فعالًا لبشرتِك، يفضل أن تعتمديها بشكل أسبوعي، بخاصة ونحن على مشارف موسميْ الخريف والشتاء، لكي تحمي بشرتكِ من مشاكل تقلب الطقس.



خليط زبدة الشيا والعسل والحليب

جربي خليط زبدة الشيا والعسل والحليب



- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة عسل أبيض خام

- ملعقة كبيرة حليب



اخلطي زبدة الشيا مع العسل والحليب، وضعي الخليط في المايكروييف لمدة 10 ثوانٍ فقط.

وزعي الخليط على بشرتكِ ، ومن ثمّ اتركيه على وجهكِ لمدة 30 دقيقة، حتى تمتصه البشرة.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا للبشرة الجافة، للحصول على ترطيب دائم لنضارة الجلد.



خليط الموز وزيت اللوز الحلو

جربي خليط الموز وزيت اللوز الحلو



- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على وجهِك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة.



ماسك الصبار والعسل والزبادي

ماسك الصبار والعسل والزبادي



- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة عسل خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زبادي



اخلطي الصبار مع العسل وزيت الزيتون والزبادي، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

يفضل أن تعتمدي الماسك مرة على الأقل أسبوعيًّا، لترطيب فعال لبشرتكِ في الخريف والشتاء.

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