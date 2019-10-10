فيتامين سي... سر البشرة المتجددة والمشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - الفيتامين سي، يمثل أحد أنواع مضادات الأكسدة التي تنظّف البشرة من الجذور الحرة التي بدورها تُعتبَر مسؤولة عن ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. لذلك، إذا أردت محاربة علامات الشيخوخة على بشرتك، فلا بد من إدخال الفيتامين سي الى الروتين اليومي للعناية بالبشرة. وبما ان أهميته في هذا المجال تتزايد باستمرار، عملت العديد من الشركات على إدخاله في مستحضرات العناية بالبشرة.

الفيتامين سي



كما بات الفيتامين سي متوافرا على شكل سيروم تطبقينه على البشرة قبل وضع اي ستحضر ترطيب او مستحضر مكياج، بما يضمن لك بشرة نضرة ومشدودة. والاهم أن الفيتامين سي مفيد للبشرة بغض النظر عن الفئة العمرية.



أبرز فوائد الفيتامين سي على البشرة:



• بفضل قدرته على معالجة الانسجة التالفة، يعمل الفيتامين سي على علاج الجروح وشفائها.

• بفضل قدرته على محاربة الجذور الحرة، فيشكل الفيتامين سي احد الاسلحة الرئيسية التي تحمي البشرة من أشعة الشمس التي بدورها تسبب تكاثر الجذورالحرة في البشرة وبالتالي تعريضها لعلامات الشيخوخة، من تجاعيد وترهل. هذه الجذور الحرّة تتكاثر بسبب التلوث ايضا والتدخين... الخ.

• يساهم الفيتامين سي في إفراز الكولاجين الذيبدوره يعمل على تجديد خلايا البشرة.

• يعمل الفيتامين سي على تفتيح لون البشرة ومحاربة البقع والتصبّغ والكلف وتعزيز صحة البشرة عموما. بمعنى آخر، يمكن اعتباره بمثابة مبيّض طبيعي للبشرة.



أبرز أنواع سيروم الفيتامين سي المتوافرة في الاسواق:



• SkinCeuticals C E Ferulic:

SkinCeuticals C E Ferulic



يحتوي على تركيبة فاعلة جدا من الفيتامين سي التي تساعد البشرة في انتاج مادة الكولاجين. كما ينصح به الاختصاصيون في العناية بالبشرة، لما له من فوائد في إزالة آثار الندوب والجروح والهالات السوداء. تتميز تركيبته باحتوائها على تركيزات عالية من فيتامين سي النقي (15 في المئة) وفيتامين E (1 في المئة) ، وحمض الفوليك (0.5 في المئة).



• Rexsol serum vitamin c

Rexsol



يعمل على ترطيب البشرة في العمق. كما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة من تجاعيد وخطوط وترهل. كذلك، يحتوي على تركيبة مميزة تساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

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• Obagi Professional-C Serum 20%

Obagi Professional-C Serum



يجمع خبرا ءالتجميل على انه من أهم أنواع سيروم فيتامين سي. يعزز نضارة البشرة وحيويتها، عبر محاربة التجاعيد. ينصح باستخدامه قبل المكياج لكي يعمل على تشكيل طبقة حماية بين البشرة ومواد التجميل.



• CELLEX-C

CELLEX-C



يساهم في إزالة آثار الأرهاق والتعب، التي تترجم ببشرة باهتة ومرهقة وهالات سوداء. يمنح البشرة درجة لا مثيل لها، من الاشراق ويوحد لونها ويزيل البقع.

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