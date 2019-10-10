آخر صيحات تسريحات شعر خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - تسريحات شعر خريف 2019، تُعتبَر من أبرز صيحات منصّات العروض العالمية التي تنتظرها عاشقات الموضة في كل انحاء العالم. وفيما تأتي هذه التسريحات متنوعة جدا الى حدّ أن البعض يعتبرها صاخبة ومجنونة، يبقى هناك العديد من الصيحات التي تناسب السيدة الرصينة، الكلاسيكية، الجريئة وصاحبة الذوق الرفيع عموماً.



لكي نساعدكِ في تحديد خياراتك للموسم المقبل، قمنا بجولة على ابرز عروض الازياء في العالم وجمعنا لك هذه الباقة، علّكِ تستوحين منها ما يلائم أسلوبك.



1. عروض شانيل: لاحظنا في عروض ازياء دار "شانيل" الفرنسية ان تسريحة الشعر المفرود الى النصف هي الابرز. إذ تبخترت العارضات في هذه التسريحة التي أعادتنا الى منتصف القرن الفائت. تسريحة تلائم كل الوجوه باستثناء الوجه البيضوي الطويل جدا. سواء كان الشعر منسدلا على الكتفين، او مرفوعا نصف رفعة، يبقى الخط الوسطي الذي يفصل جهتي الشعر بعضهما عن بعض السمة الابرز لتسريحات خريف وشتاء 2019 و2020.

من عرض شانيل



2. عروض جيفنشي: لاحظنا في عروض هذه الدار الايطالية ان الشعر القصير من أبرز صيحات شعر خريف وشتاء 2019 و2020. تحاكي هذه التسريحة البسيطة بالشعر الاملس، المرأة المِقدامة، عاشقة الموضة، إنما تلك التي ليس لديها الكثير من الوقت للاهتمام بشعرها. إنما ورغم ذلك، أنوثتها طاغية. تلائم هذه التسريحة غالبية الشابات العربيات إذ انها لا تفرض شكل وجه معيّن او بشرة معيّنة، بما أنها تلائم كل ألوان الشعر. يكفي ان يكون الشعر أملساً ومفرودا الى جهة واحدة مع خصلات رفيعة عند مستوى الغرة الامامية.

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تسريحة البيكسي من عرض Givenchy



3. عروض دولشيه اند غابانا: عوّدتنا هذه الدار الايطالية على عنصر الغرابة والزخرفات في كل ما تقدّمه سواء على صعيد تصاميم الملابس او الشعر والاكسسوارات التي تقدّمها لنا. إضافة الى الورود التي سنخصّص لها تقريرا منفصلا، برزت دبابيس الشعر اللماعة والمرصّعة بالكريستال على رؤوس العارضات. اللافت ان هذه الدبابيس، لم تُستخدم على الشعر الطويل بل على تسريحات الشعر القصير وتسريحات البيكسي.

تسريحة البيكسي مع الدبابيس من Dolce & Gabbana



4. عروض جورجيو أرماني: الكياسة هي السمة الابرز التي تطبع عروض هذا المصمم الايطالي المخضرم. وقد أطلّت العارضات في عروض جورجيو أرماني الخاصة بخريف وشتاء 2019، بتسريحات الضفائر الملفوفة على الرأس لكي تمنح السيدة اطلالة عصرية وجريئة تحاكي قصات البيكسي. تسريحة ترجعنا الى حقبة عشرينات القرن الفائت، إنما استبدلت التموجات القصيرة، بالضفائر الصغيرة.

الضفائر في عروض جورجيو ارماني

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