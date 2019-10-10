مصففة شعر تدعم محاربات السرطان على طريقتها الخاصة: أنت لسه جميلة

رشا بهيج مصففة شعر مصرية قررت أن تساعد محاربات مرض السرطان اللواتي تأثرت بشرتهن وشعرهن، خلال رحلة العلاج.

وتقدم رشا خدماتها ودعمها لهن من دون مقابل في محاولة منها لإدخال الفرح على قلوبهن، ومساعدتهن على تقبل شكلهن الجديد، ومقاومة المرض.

لم تتوقف "بهيج" عند حدود الاهتمام بالجمال الخارجي لعميلاتها بل تخطت ذلك لتهتم بهن نفسيا وصحيا، فقررت أن تساعد محاربات السرطان من خلال تقديم خدمتها بالمجان، ورغم تمكنهن ماليا إلى أنها ترى أن هذ النوع من الاهتمام يغير حالتهن النفسية بأثر فوري: "المرض صعب أوي بيأثر على الأنوثة جدا".

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تقول رشا لـ "الوطن" إنها تهتم بالمصابات بكل أنواع السرطان فتدعمهن نفسيا في تقبل ومعالجة أثر الأدوية الكيماوية عليهن،: "حاسة بحب وأنا بشتغل معاهم، كفاية عليا أشوف الفرحة في عيونهم وإحساسهم بأن الحياة بدأت تعود لهن من جديد وبخاصة أن الشعر للبنت يعد أهم شيء بالنسبة لها".

قررت رشا رفع شعار "أنت لسه جميلة"، بعد أن عرضت عليها الفكرة الدكتورة مها نور، صاحبة حملة "ذراعي خط أحمر"، منذ ثلاث سنوات، وجرى الاتفاق على جعل محاربات السرطان يتغلبن على المرض بإرادة قوية: " اتكلمت معايا وقالتي أنا حاسة إن أن بكون مبسوطة وأنا معاكي وبجدد طاقتي وعايزة نقل الدعم دا لباقي محاربات السرطان، وبدأنا نتعاون مع بعض ونتقدم نصائح للعناية بالشعر والبشرة، والتي أثرت معهم بشكل فارق، بيديهم طاقة إيجابية، واتفقنا إننا نخلي المرضى واثقين في نفسهم لأن 90% من نسبة شفاء المرض نفسي وابتدينا نتعامل والحمد لله لقينا استجابة وتحدي وصمود من مرضى كتير".

وأشارت إلى أنها تقدم ندوات توعية شفوية للإجابة عن الأضرار ونصائح للبشرة والشعر، بالإضافة إلى تقديم طرق التعامل مع الشعر عند بداية ظهورة مجددا وكيفية اجتياز تلك المرحلة.