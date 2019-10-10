مدربة جيم تقدم وصفة سحرية لإنقاص الوزن: 20 دقيقة "رقص شرقي" تفرق كتير

قد لا تعلم الكثير من السيدات أن هناك فوائد عديدة للرقص بخلاف أنه يساعد على تنسيق القوام، حيث ينصح به الكثير من الخبراء في عالم الرياضة كونه يساعد أيضًا في فقدان الكيلو جرامات وأنه في بعض الحالات أفضل بكثير من المشي.

تقول هالة شكري، مدربة بأحد صالات الجيم بمنطقة أكتوبر، إن الغالبية العظمى من الصالات باتت تتبع ما يعرف بـ "رجيم الرقص الشرقي"، كونه أصبح أسرع وسيلة لإنقاص الوزن دون رجيم، حيث تحرق الفتاة خلاله ما يزيد على 300 سعر حراري بينما الرقص سريع الحركة يحرق 450 سعرا حراريا في الساعة.

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وأضافت، أن الرقص وسيلة فعالة وجيدة لخسارة الوزن وحرق الدهون غير المرغوب بها، نظرا لتأثيره السريع والمباشر على منطقة الوسط بأكملها متمثلة في البطن والخصر والأرداف.

وأشارت مدربة الجيم لـ "هُن"، إلى أن 20 دقيقة من الرقص الشرقي المتواصل يومياً، يحدث فارقاً كبيراً.

وأكدت، أن الرقص فوائده لا تقتصر على خسارة الوزن والحصول علي جسم رشيق، بل ثبت مؤخراً أنها تأثر بشكل إيجابي على الصحة العامة للفرد، بخاصة على صحة القلب والعظام "الرقص كمان بيسهل عملية الولادة وبيخفف وزن الحوامل وبيقلل الضغوط والتوترات، وكمان بيحد من الإصابة بمرض السكر".