بحضور مايا مرسي.. رئيسة "القومي للمرأة" المؤقتة تجتمع مع الأمانة العامة

ترأست الشابة شيماء علي، رئيس المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، اجتماع أعضاء الأمانة العامة مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الفعلية.

واستمر الاجتماع لمدة تجاوزت النصف ساعة، بحضور مجموعة من الصحفيين ووسائل الاجتماع، تضمن الحديث عن حملات طرق الأبواب، وآخرها انطلقت منذ 7 أيام التي حملت اسم "بلدي أمانة"، التي تضمنت عمل 1700 فرد تابعين للمجلس.

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وتساءلت الشابة العشرينية عن الخطط المقترحة، لأنشطة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في نوفمبر المقبل، وسط اقتراح مايا مرسي باستمرار حملات التوعية عن ختان الإناث، والحديث عن عقوبة بتلك الجريمة، مؤكدة على تعاون المجلس مع كفات الهيئات الحكومية لتحقيق لذلك.

بدأت صباح اليوم، مراسم تنصيب الشابة شيماء علي، من محافظة القليوبية، بمنصب رئيس المجلس القومي لمدة يوم واحد، بدلا من الدكتورة مايا مرسي، الرئيس الفعلي للمجلس، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

استقبلت "مرسي" الشابة العشرينية منذ وصولها إلى المجلس، ثم سلمتها منصبها الحالي، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة، التي تساعد الفتيات على إتخاذ القرارات والمساهمة في تمكين المرأة.

وبدأت "علي" مهامها بالاطلاع على الخطابات والمراسلات و"البوسطة"، ثم توجهت إلى مكتب الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.