صور.. مي حلمي من أمام الشلالات: ما تتخلاش عن وعدك

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة أثناء جولتها السياحية في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا.

وظهرت مي خلال الصورة تحت شلال المياة، وارتدت بنطلونًا وقميصًا من اللون الرصاصي، ونظارة شمسية.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "ويلا يا دنيا نلف الدنيا، يا دنيا بكره يا دنيا نلف الدنيا والي ماشفش الدنيا نقولو اهي دي الدنيا، حفظتها صممت قررت، ومافرقتش ودني الأغنيه دي في كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه هي دي الدنيا بحلوها ومرها من أحلى بلاد العالم أبود بالي، أوعد نفسك وما تتخلاش عن وعدك".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت الصورة على مايقرب من 52 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "كم انتي جميلة أيتها المي، حورية من الجنة".

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مي حلمي تتعرض للانتقاد من متابعيها

وكانت مي تعرضت لانتقاد من إحدى متابعيها دون سبب، بعدما نشرت صور عدة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "مي"، صورة وهي ترتدي ملابس لامعة، مع الشعر المنسدل، ومكياج ثقيل، مُعلقة: "وإذا الحبيب أتي بذنب واحد.. جاءت محاسنه بألف شفيع".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها، مشيدين بإطلالتها، ورشاقتها، ودون مقدمات علقت إحدى المتابعات على أمر غير مُشار له بالصورة، قائلة: "باين أوي إنك حامل يعني وكلنا عرفنا، بلاش الجو ده".

رد فعل المتابعة دفع الإعلامية للرد عليها بشكل حاد، قائلة: "وانتي إيه الي يخصك لا مؤاخذة مش فاهمة، مكتوبة عندي في البطاقة ولا حاجة؟ فرد من أفراد العيلة المقربين ولا حاجة؟".

وتابعت: "جو مش جو إيه مضايق النفسية يا نفسية، آه عاوزة حبت فلورز ولايكات أنا كريمة بردو، اتفضلي سف علي حشريتك للصبح".

إعلان الحمل

وكانت أعلنت مي حلمي عن حملها الأول مؤخرًا، بعد 5 أشهر من زفافها من المطرب محمد رشاد.

ونشرت مي، فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام"، وبدت عليها علامات الحمل، وعلقت: "وانتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة".