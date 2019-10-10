دراسة: ثلثا الحوامل لا يحصلن على اللقاحات التي يحتاجونها في الولايات المتحدة

كشف تقرير حديث صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، عن أن نحو ثلثي الحوامل في أمريكا لا يحصلن على التطعيم ضد كل من الإنفلونزا والسعال الديكي، ما يعرضهن وأطفالهن حديثي الولادة للخطر.

وقالت الدكتورة آن شوشات، نائبة المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي: إن الأنفلونزا والسعال الديكي من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تكون مميتة للأطفال الرضع، وبخاصة أولئك الذين هم أصغر من أن يتم تحصينهم مباشرة، لكن عندما تتلقى النساء هذه اللقاحات أثناء الحمل، فإنها تنتقل عبر الأجسام المضادة إلى الجنين، ثم توفر الحماية خلال الوقت الذي يكون فيه الأطفال حديثي الولادة أصغر من أن يجري تحصينهم.

وتابعت: "النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالمرض في المستشفى، إذا أصبن بالإنفلونزا مقارنة بالنساء في سن مماثلة خلال موسم الأنفلونزا".

كما وجد تقرير مركز السيطرة على الأمراض الجديد، فإن أقلية فقط من النساء الأمريكيات الحوامل يحصلن على اللقاحات التي يحتجنها.

واستطلع المركز ما يقرب من 2100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا حاملات، في الفترة بين أغسطس 2018 وأبريل 2019.

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ومن بين هؤلاء، أوضح المركز 54٪ أنهن أصبن بالأنفلونزا قبل أو أثناء الحمل، وجرى تحصين 55٪ من السعال الديكي أثناء الحمل، وقد يعني هذا أيضًا أن المزيد من النساء الحوامل يصبن بالمرض، بالنظر إلى البيانات المتعلقة بجميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة اللائي دخلن المستشفى بسبب الأنفلونزا منذ عام 2010، كان ما بين 24٪ و 34٪ من الحوامل، على الرغم من أن 9٪ فقط من النساء الأمريكيات في هذه الفئة العمرية هن حامل في أي وقت من الأوقات كل عام، في المجموع، تلقى نحو 35٪ فقط من النساء على حد سواء التطعيمات خلال فترة الحمل.

وقالت الدكتورة لورا رايلي، أخصائية التوليد وأمراض النساء في جامعة "نيويورك": "إن الأرقام أقل بكثير مما ينبغي، وهي مخيبة للآمال بالنظر إلى الفوائد التي تعود على الأمهات والأطفال الرضع المرتبطة بهذه اللقاحات".

وتابعت أن الأرقام قد تكون منخفضة لأنها جاءت من استطلاع على الإنترنت يعتمد على استدعاء المريض، لكنها أضافت، من المهم أن تحصل النساء الحوامل على الحماية من الأنفلونزا.

وأضافت: "إذا أصبن بالأنفلونزا، فهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات حادة مثل قبول وحدة العناية المركزة، وموت الأمهات، والولادة المبكرة ، والولادة المبتسرة".

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) جميع النساء الحوامل بالحصول على لقاح الأنفلونزا في أي مرحلة من مراحل الحمل واللقاح السعال الديكي في وقت مبكر من الثلث الثالث من الحمل كجزء من الرعاية الروتينية السابقة للولادة.