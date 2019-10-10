التنورة البليسيه الجلدية نجمة موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تمثل التنورة البليسيه الجلدية نجمة الموضة في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة فخمة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية آنيته هيلبيش أن التنورة ذات الطيّات تكتسي بالجلد، الذي يشهد رواجا كبيرا هذا العام، مشيرة إلى أنها تطل بألوان زاهية كالأحمر البوردو والبني بدرجة الكراميل والتركواز، إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي.

وأضافت هيلبيش أن التنورة البليسيه الجلدية تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقها مع بلوفر ذي رقبة عالية وبليزر وأنكل بوت ذي كعب، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع بلوفر تريكو وحذاء رياضي.