المغص عند حديثي الولادة .. ماهي أسبابه وطرق علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "يونجه فاميليه" الألمانية أن الرضع غالبا ما يعانون من آلام بالبطن خلال الأشهر الأولى من عمرهم فيما يعرف بمغص الرضع.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة أن هذا المغص غالبا ما يهاجم الرضع بعد مرور أسبوعين من الولادة، وعادة ما يستمر لمدة تصل إلى 3 شهور؛ لذا فإنه يعرف أيضا باسم "مغص الثلاثة أشهر".

وإلى جانب آلام البطن تظهر أعراض المغص في صورة صراخ شديد لفترات طويلة، وغالبا ما يبدأ الصراخ في ساعات المساء الأولى، علما بأن الأطفال، الذين يرضعون صناعيا، أكثر عُرضة للمغص من الأطفال، الذين يرضعون طبيعيا.

ويمكن مواجهة المغص من خلال بعض التدابير مثل تدليك المنطقة المحيطة بالسرة، وذلك بتحريك الأصابع في حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة.

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كما يساعد وضع الطيران على تخفيف المتاعب؛ حيث يستلقي الرضيع على بطنه على ساعد الأب أو الأم.

ويمكن أيضا مواجهة المغص من خلال وضع زجاجة دافئة على البطن، مع مراعاة ألا تكون ساخنة للغاية.

ومن المهم أيضا أن تحرص الأم على إرضاع طفلها بانتظام وفي الوقت المناسب؛ نظرا لأن الجوع يدفع الطفل إلى الرضاعة بسرعة، ومن ثم يبتلع الكثير من الهواء، الذي يتسبب في الانتفاخ والمغص.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة المغص، فيجب حينئذ استشارة الطبيب والخضوع للعلاج الدوائي.