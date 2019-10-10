من هو الفنان الذي افتقدته أحلام وتوسطت لدى تركي آل الشيخ حتى يوافق على مشاركته في موسم الرياض؟!

بعدما أبدت الفنانة الإماراتية أحلام رغبتها في مشاركة الفنانة هند البحرينية بحفل غنائي في المملكة العربية السعودية وتوسطت لها لدى المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه للموافقة على مشاركتها في موسم الرياض، يبدو أنها لاحظت غياب فنان آخر عن الحفلات التي تقام داخل المملكة.

وتوسطت أحلام للموسيقار السعودي ناصر الصالح الملقب بين محبيه بـ ”قبطان الطرب الخليجي“، لدى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وطلبت منه عبر ”تويتر“ أن يكون الصالح ضمن الفنانين المشاركين في ”موسم الرياض“.

وأعادت الفنانة الإماراتية نشر تغريدة لأحد متابعيها يطالب فيها بضم الصالح لموسم الرياض، وضمت صوتها إليه وجددت التأكيد على ذلك الطلب بقولها: ”معاك أضم صوتي لك الموسيقار ناصر الصالح لحن ألحان للتاريخ وكلنا نفتخر به ألحان أكثر من ثلاثين عام وأهم الألحان يستحق من صاحب الإنجاز ومن نراه داعمًا للفن والفنانين تركي آل الشيخ أن يكون اسمه أول المشاركين إنما رسالتنا من الود ومن علمنا أنكم تشاركونا نفس الرأي ودعمكم كبير ومقدر“.

وكانت أحلام قد نجحت في مساعي تنظيم هند البحرينية حفلًا في الرياض بعد تغريدتها إلى رئيس هيئة الترفيه في السعودية التي قالت فيها: ”مساء الخير عندي طلب من سعادة المستشار المعالي تركي آل الشيخ أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض، لها جمهور رائع وراقي وكبير وهي وردة البحرين وصوت رائع.. تستحق الدعم بنت البحرين وصوته الأول وهي متشوقة لجمهورها السعودي“.