ذئب بشري “مسن” يغتصب طفلة “معاقة” والحمل يفضحه.. هكذا استدرجها لمكان عمله

أقدم عجوز مصري على اغتصاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما استدرجها لمكان عمله مستغلًا إعاقتها، فهي من ”الصم والبكم“ بمحافظة المنوفية.

البداية كانت مع شعور الطفلة 12 عامًا بمغص شديد فاتجهت مع والدتها للكشف عليها بالمستشفى، لتكتشف الأم المفاجأة وهي أن نجلتها البكماء ”حامل“.

بعد ذلك توجه الأب لقسم شرطة شبين الكوم لتحرير محضر بالواقعة، واتهم العجوز الميكانيكي باغتصاب نجلته القاصر بعدما أبلغتهم الطفلة بلغة الإشارة.

Advertisements

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ”ميكانيكي يبلغ من العمر 65 عامًا“، الذي اعترف في التحقيقات أنه استدرج الطفلة إلى ورشته الخاصة وهددها بالقتل في حالة الإفصاح عما حدث بينهما مستغلًا أنها من ”الصم والبكم“ وغير قادرة على الحديث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

يذكر أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم الاغتصاب، التي يرجعها الخبراء لعدة أسباب أهمها تدهور العامل الاقتصادي، والسعي وراء الشهوات أو تعاطي المواد المخدرة التي تغيب الوعي وتذهب العقول.