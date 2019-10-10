هل للفطر تأثير في تطور السرطان؟.. علماء يجيبون

توصل مجموعة من العلماء، إلى أن تناول الفطر "المشروم" بانتظام، يخفض من خطر تطور سرطان البروستاتا.

واكتشف العلماء من جامعة توهوكو اليابانية، الأمر بعد متابعة الحالة الصحية لأكثر من 36 رجلا أعمارهم 40-79 سنة خلال فترة زمنية طويلة وطلب منهم العلماء الإجابة عن الأسئلة المدونة في استمارة الاستبيان بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي وهل يتضمن الفطر أم لا، وأيضا النشاط البدني والعادات السيئة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن تناول الفطر بانتظام وبصورة دورية يخفض خطر تطور سرطان البروستاتا، وخاصة لدى من تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ونظامهم الغذائي من اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، نقًلا عن وكالة الأنباء الرسمية الروسية نوفوستي.

ويشير شو تشانغ الأستاذ المساعد في جامعة توهوكو في تعليقه على نتائج الدراسة، إلى أن الفطر هو مصدر مهم للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.