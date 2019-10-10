لايف ستايل

الألوان التي ستسيطر على ساحة الموضة خلال 2020.. ظهرت على مدرجات الأزياء العالمية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، قدمت أشهر العلامات التجارية تشكيلاتها لموسمي ربيع وصيف 2020، وإلى جانب الصيحات الجديدة التي تحدثنا عنها سابقًا والتي ظهرت مرارًا وتكرارًا على مختلف المدرجات، شهدت العروض ظهور اتجاهات ألوان جديدة من المتوقع أن نراها في كل مكان بعد 6 أشهر من الآن.

وتنوعت الألوان بين الجريئة والهادئة والقوية، من الباستيل لعشاق النمط الرومانسي الهادئ، والنيون لعشاق ستايل الشارع، وبطبيعة الحال لم تغب الألوان الكلاسيكية عن المدرجات وبالتحديد البني كالكاميل والتان والرمادي والأسود.

فيما يلي أبرز 7 اتجاهات الألوان التي ستجتاح ساحة الموضة خلال العام المقبل:

السِقِلَّاتِيّ / القرمزي الناري

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ظهر هذا اللون في قائمة أبرز ظلال ربيع 2020 لشركة الألوان بانتون، هذا اللون الأحمر الناري ينضح بالثقة ويجعل إطلالتك قوية وبارزة.

أزرق الدنيم الباهت

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يمكنك اعتماد هذه الدرجة من اللون الأزرق الهادئ كلونٍ أساسي في خزانة ملابسك اليومية؛ إذ يعكس الراحة والبساطة وببدو أنيقًا عند تنسيقه مع ألوان جريئة وحيوية.

أخضر بسكاي

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في الربيع الماضي، هيمنت درجات الأخضر الفستقي والليموني على إطلالات ستايل الشارع وحسابات أشهر الفاشينيستات على إنستغرام، وفي العام المقبل من المتوقع أن يحلَّ ظل أخضر بسكاي أو الأخضر المائي البارد مكانها، خصوصًا أنه ظهرت عروض كريستيان سيريانو و إيرديم و سينثيا رولي، ويمكنك تنسيقه مع أي ظل من ظلال الوردي للحصول على إطلالة ربيعية أنيقة كما رأينا على المدرجات.

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الوردي المرجاني

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يجمع هذا اللون الأنثوي المريح بين دفء ظل الكورال وشياكة اللون الوردي، وهو الظل المثالي للإطلالات المسائية خصوصًا المصنوعة من الأقمشة الأنثوية الفاخرة كالحرير والترتر والتول.

الزعفران

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هو لونٌ نابض بالحيوية ناتج عن المزج بين اللونين الأصفر والبرتقالي، يضفي لمسة جريئة ومنعشة على أي إطلالة.

أخضر Chive

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لونٌ آخر من درجات الأخضر والذي اجتاح مدرجات ربيع 2020، لكنه أغمق وأكثر ثراءً، ويمكن ارتداؤه كلونٍ محايد أو تنسيقه بسهولة مع مجموعة كبيرة من الألوان خاصة الزعفران، ويبدو أجمل على القطع الجلدية كما رأينا على المدرجات.

الأبيض

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لا يمكننا الحديث عن موسمي الربيع أو الصيف دون ذكر اللون الأبيض، والذي لوّن العديد من إطلالات مدرجات ربيع وصيف 2020 من الرأس إلى أخمص القدمين، وقد ظهر اللون في العديد من التدرجات من درجة الفطر الأبيض إلى درجة الأبيض الساطع، وعلى قطع من أقمشة متنوعة شملت الساتان والدانتيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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