رئيس "القومي للمرأة" المؤقتة تدير اجتماعا حول "الاقتراحات والشكاوى"

عقدت الشابة شيماء علي رئيس المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، اجتماعا مع المسؤولين في مكتب الاقتراحات والشكاوى، لمناقشة المستجدات في ذلك الملف.

واستمتعت إلى أبرز شكاوى السيدات، الممثلة في الحصول على النفقة الخاصة بهن، وأبنائهن.

وتسائلت رئيس" القومي للمرأة" المؤقتة على وسائل مساعدة المتقدمات الشكاوي، لتتقلى إجابة من موظفي المكتب، بأنهم وفروا محاميا متطوعا من المجلس، بالإضافة إلى توجيهها بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على رأسها تحرير محضر.

Advertisements

وأعربت الشابة العشرينية عن سعادتها بالمقترحات الخاصة، بتطوير" الداتا بيز" للحصول على إحصائيات خاصة بالشكاوى، بالإضافة إلى تدشين مسرح تفاعلي في مختلف المحافظات للتوعية بقضايا المرأة مثل التحرش والختان وزواج القاصرات، عن طريق فريق فني واحد بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافية لمدة 8 أشهر.

بدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الشابة شيماء علي، من محافظة القليوبية، بمنصب رئيس المجلس القومي لمدة يوم واحد، بدلا من الدكتورة مايا مرسي، الرئيس الفعلي للمجلس، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

استقبلت "مرسي" الشابة العشرينية منذ وصولها إلى المجلس، ثم سلمتها منصبها الحالي، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة، التي تساعد الفتيات على اتخاذ القرارات والمساهمة في تمكين المرأة.

وبدأت "علي" مهامها بالإطلاع على الخطابات والمراسلات و"البوسطة"، ثم توجهت إلى مكتب الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.