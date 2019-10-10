صور.. شابة من القليوبية تتولى رئاسة "القومي للمرأة" لمدة يوم

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بدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الشابة شيماء علي، من محافظة القليوبية، بمنصب رئيس المجلس القومي لمدة يوم واحد، بدلا من الدكتورة مايا مرسي، الرئيس الفعلي للمجلس.
استقبلت "مرسي" الشابة العشرينية منذ وصولها إلى المجلس، ثم سلمتها منصبها الحالي، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة، التي تساعد الفتيات على إتخاذ القرارات والمساهمة في تمكين المرأة.
وبدأت "علي" مهامها بالإطلاع على الخطابات والمراسلات و"البوسطة"، ثم توجهت إلى مكتب الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.
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