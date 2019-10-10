مايا مرسي تكرم رئيسة المجلس القومي المؤقت

كرمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشابة العشرينية شيماء علي ابنة محافظة القليوبية، خلال تولي الأخيرة مهمة رئاسة المجلس لمدة يوم واحد بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

بدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الشابة شيماء علي، من محافظة القليوبية، بمنصب رئيس المجلس القومي لمدة يوم واحد، بدلا من الدكتورة مايا مرسي، الرئيس الفعلي للمجلس، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

استقبلت "مرسي" الشابة العشرينية منذ وصولها إلى المجلس، ثم سلمتها منصبها الحالي، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة، التي تساعد الفتيات على اتخاذ القرارات والمساهمة في تمكين المرأة.

وبدأت "علي" مهامها بالإطلاع على الخطابات والمراسلات و"البوسطة"، ثم توجهت إلى مكتب الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.