يعالج الطفح الجلدي.. إليك استخدامات الخل الأبيض

قد لا تعرف الكثير من السيدات الفائدة الكبيرة التي تعود على صحة أسرتهن ومظهرهن نتيجة لوجود الخل الأبيض في مطبخهن، إذ أنه واحدًا من المواد ذات الاستخدامات المزدوجة التي لا تخطر على بال الكثير منهن.

الأهمية الكبيرة لتناول الخل الأبيض ترجع لكونه يتكون بشكل أساسي من حمض الخليك، ويعد من أقدم المنتجات المعروفة منذ آلاف السنين، وهو أفضل أنواع الخل على الإطلاق وأكثرها نقاوة، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

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الدراسات الحديثة أثبتت الكثير من الفوائد الصحية للخل بكافة أنواعه، مثل الخل الأبيض وخل التفاح وخل التمر وخل العنب الأحمر وخل العنب الأبيض، وخل جوز الهند وخل الأرز وغيرها، كونه يعد مطهرا رائعا، إذ يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والأسطح والمكاتب والأرضيات وتطهيرها والقضاء على الروائح الكريهة والجراثيم، بالإضافة لقتل الميكروبات في الخضراوات والفواكه الطازجة عند غسلها بالماء المضاف إليه الخل.

لم يقتصر الأمر على فوائده داخل المطبخ، بل كما أن الخلل الأبيض يعد عنصرا فعالا في إزالة البقع من الملابس، مثل بقع الحبر والعرق والعلكة والشمع، كما يساعد في التخلص من رائحة الصرف الصحي والدخان والتبغ، كما يساعد في التخلص من الحشرات المزعجة، مثل النمل.

كما تساعد رائحة الخل الأبيض النفاذة على طرد القطط والكلاب، كما أنه يساهم في تخفيف ألم لدغات الحشرات، ويمنع تهيج الجلد ويساعد في علاج الطفح الجلدي.