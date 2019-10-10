أحدث صيحات أحذية ربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

برزت موضة الاكسسوارات للموسم المقبل المتعلقة بالأحذية، بعد ظهور صيحات ربيع 2020 على منصات عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلان، إذ إنّ هذه المدينة تُعتبر عاصمة الأناقة والفخامة عندما يتعلق الأمر بالأحذية.

الاحذية المفتوحة

وقد برز في عرض جيل ساندر Jil Sander الأحذية ذات الطابع المينيمالي، فرصدنا العارضات بتصميمات لصنادل فلات ناعمة وأنيقة، أما في عرض سالفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo فبرزت الأحذية الزجاجية أي الشفافة.

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الاحذية الجلدية

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وفي عرض بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، كانت الأحذية الجلدية المحبوكة هي الأكثر حضورًا، وفي عرض أمبوريو أرماني Emporio Armani و بيتر بيلوتو Peter Pilotto كانت الصنادل المشبّكة هي الأساس، فيما حضرت الصنادل المربعة في عرض بينيتون United Colors of Benetton وبرادا Prada.

أما أزياء فيرزاتشي Versace و MSGM فقد كان للأحذية الفلات المريحة الحضور الأكبر في العروض.

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