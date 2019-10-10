أجمل تصاميم حقائب يد من أسبوع الموضة في باريس

القاهرة - لايف ستايل
شاهدنا عدد كبير من عروض الأزياء المميزة ومن صيحات الموضة المبتكرة واللافتة الخاصة بالملابس والاكسسوارات على حد سواء، ضمن أسبوع باريس للموضة الذي مازالت فعاليته مستمرة، ولهذا ومباشرة من منصات العروض جمعنا لك اليوم بالصور أجمل موديلات حقائب يد وسلطنا الضوء على أبرز صيحات الموضة الخاصة بها لتكتشفي بنفسك أبرز الموديلات الخاصة بموسم ربيع وصيف 2020.
ورصدنا ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 في أسبوع باريس للموضة العديد من صيحات المميزة الخاصة بحقائب اليد وماعليك معرفته أن درجات اللون البيج والعسلي كانت من الأكثر رواجاً والأكثر أناقة أيضاً وشاهدناها لدى كل من سانت لوران Saint Laurent، وسيلين Celine.
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ومازالت حقائب اليد السوداء بتصاميمها الكلاسيكية والشبابية من الأكثر رواجاً وشاهدنا لدى كل من بالمان Balmain، وديور Dior.
ولفتتنا أيضاً موديلات الحقائب الشبابية المزينة بالشراريب لدى كل من لويفي Loewe وبالمان Balmain، كما لفتتنا التصاميم الخارجة عن المألوف لدى كل من اوف وايت Off White، ولانفان Lanvin.
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