أجمل تصاميم حقائب يد من أسبوع الموضة في باريس

شاهدنا عدد كبير من عروض الأزياء المميزة ومن صيحات الموضة المبتكرة واللافتة الخاصة بالملابس والاكسسوارات على حد سواء، ضمن أسبوع باريس للموضة الذي مازالت فعاليته مستمرة، ولهذا ومباشرة من منصات العروض جمعنا لك اليوم بالصور أجمل موديلات حقائب يد وسلطنا الضوء على أبرز صيحات الموضة الخاصة بها لتكتشفي بنفسك أبرز الموديلات الخاصة بموسم ربيع وصيف 2020.

ورصدنا ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 في أسبوع باريس للموضة العديد من صيحات المميزة الخاصة بحقائب اليد وماعليك معرفته أن درجات اللون البيج والعسلي كانت من الأكثر رواجاً والأكثر أناقة أيضاً وشاهدناها لدى كل من سانت لوران Saint Laurent، وسيلين Celine.

اقرا ايضاً:

قفاطين إيلي صعب تخطف الأنظار في أسبوع باريس للموضة صيف 2020

Advertisements

ومازالت حقائب اليد السوداء بتصاميمها الكلاسيكية والشبابية من الأكثر رواجاً وشاهدنا لدى كل من بالمان Balmain، وديور Dior.

ولفتتنا أيضاً موديلات الحقائب الشبابية المزينة بالشراريب لدى كل من لويفي Loewe وبالمان Balmain، كما لفتتنا التصاميم الخارجة عن المألوف لدى كل من اوف وايت Off White، ولانفان Lanvin.

قد يهمك ايضاً:

جورج حبيقة يعرض أجمل فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة

مجموعة "فالنتينو" لربيع وصيف 2020 خلال أسبوع باريس للموضة