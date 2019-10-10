محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:- تعكس الرائحة الكريهة للفم ارتفاع مستوى البكتريا التي تتغذّى على بقايا الطعام، لكن يمكن أن يزداد مستوى هذه الميكروبات الدقيقة نتيجة عوامل أخرى مساعدة، يرجع معظمها إلى العادات. إليك مجموعة من أهم أسباب رائحة الفم الكريهة، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي". -التنفس عن طريق الفم أكثر من الأنف. -تناول بعض الأطعمة مثل البصل والثوم بكثرة. - عدم الأكل طوال النهار وتأجيل الوجبات. - التدخين، أو تناول المشروبات الكحولية. - تناول أدوية تزيد جفاف الفم. Advertisements - زيادة مخاط الأنف، وإهمال تنظيفه. - اتباع حمية غذائية قليلة الكربوهيدرات بدلاً من تقليل الدهون. - تسوس الأسنان. - ارتداء وسائل لتقويم الأسنان. - حموضة المعدة. - ارتفاع مستوى السكر بالدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منها التنفس عن طريق الفم.. أسباب رائحة الفم الكريهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.