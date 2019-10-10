متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت العلامة الأمريكية الشهيرة أوسكار دي لا رنتا تشكيلتها الجديدة لأزياء العرائس لموسم خريف 2020، وتعكس المجموعة الجديدة هوية العلامة التجارية التي تشتهر بتصاميمها الهجينة التي تجمع النمط العصري بالنمط الكلاسيكي.
وقدّم الثنائي فرناندو غارسيا ولورا كيم تشكيلة من الفساتين بطبقات من التول، والتفتا إلى جانب أثواب الحرير الفضفاضة المطرزة بالدانتيل الدقيق والتطريزات الأنثوية.
وبرز فستان باللون الأزرق الفاتح بتنورة مكونة من طبقات من التول المتدرج، وفساتين من الدانتيل بصور ظلية جريئة وتوب بنمط الكورسيه مستوحى من أزياء اللانجوري.
ولهذا الموسم، اختار الثنائي تقديم تصاميم قابلة للتخصيص لتلبية أذواق معظم العرائس، فقدما تشكيلة من الفساتين بتنانير قابلة للفصل وفستان مرتبط بكاب على شكل سترة بلايزر.
كما قدم الثنائي فستان الفقاعة بنسختيه القصيرة والطويلة، والذي ظهر في مجموعة ربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، في هذه المجموعة باللون الأبيض العاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة زفاف أوسكار دي لارنتا لخريف 2020.. هجينة بين العصري والكلاسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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